Oggiono, annullato il Fierone: “Rischio assembramento troppo alto”

Il sindaco Narciso: “Una decisione presa a malincuore, ma la priorità è la salute”

Confermate le iniziative collaterali che non presentano un rischio assembramento

OGGIONO – Annullato il fierone di Oggiono. E’ una decisione presa a malincuore quella annunciata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Chiara Narciso. Troppo alto il rischio di assembramento legato a una manifestazione, come quella della fiera di Sant’Andrea, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori.

“Ci abbiamo provato, abbiamo lavorato tanto in queste settimane, insieme alla Pro Loco, agli operatori, ai commercianti. Il desiderio di non arrendersi e celebrare comunque la tradizione della Fiera di Sant’Andrea, pur sapendo di dover rinunciare alla manifestazione zootenica, era grande e sentito” ha fatto sapere il primo cittadino. Una speranza infranta dall’andamento dell’epidemia con i numeri di contagi che stanno tornando a salire. “Il drammatico evolversi della situazione sanitaria di questi ultimi giorni impone decisioni responsabili, anche se dolorose. La salute dei cittadini, oggionesi e non, deve essere la priorità. Abbiamo il dovere di tutelare noi stessi e gli altri”.

Una scelta di prudenza quindi. “I sacrifici di oggi sono necessari per evitare di ritrovarci nella situazione drammatica che abbiamo già vissuto e che tutti ricordiamo bene. L’arma più efficace che oggi possiamo mettere in campo è quella del distanziamento sociale, oltre al rispetto delle altre indicazioni (mascherina, igiene delle mani). Si tratta di un’attenzione che deve regolare la vita quotidiana di ognuno di noi come singolo cittadino, e che a maggior ragione deve guidare la gestione della vita pubblica.

Un evento come quello della fiera, alla luce dell’affluenza che genera, sia in termini di numeri che di provenienza da tutto il territorio della provincia e oltre, rappresenterebbe oggi un rischio che non ci sentiamo di correre, anche se svolto con tutte le precauzioni previste”.

Narciso aggiunge: “Il fatto che in questo momento, a Oggiono, la situazione epidemiologica non sia preoccupante, con un numero di casi bassissimo, non ci deve rendere meno attenti; anzi, ci stimola a fare di tutto per cercare di mantenere questa condizione di controllo. Siamo vicini agli operatori, che sappiamo essere i più colpiti da questa decisione, e vogliamo anche ringraziare tutti quelli che in queste settimane si sono impegnati per mantenere viva la manifestazione. Faremo di tutto per dar loro altre opportunità e non sprecare il lavoro svolto”.

Restano invece confermate le iniziative collaterali “che avevamo organizzato insieme alla Pro Loco e ai commercianti oggionesi, che non comportano rischi di assembramento: il concorso “Vota la vetrina più simpatica”, l’esposizione delle bolle originali di istituzione della fiera in sala consiliare (con ingresso contingentato) e la conferenza sulla nascita del mercato, per la quale è prevista la prenotazione obbligatoria con limitazione dei posti e che verrà anche trasmessa in streaming. Solo con la responsabilità di ognuno potremo insieme superare questa nuova prova”.