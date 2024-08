Olgiate: giù i ponteggi, la nuova scuola media svela la facciata d’ingresso

La nuova scuola media verrà inaugurata giovedì 12 settembre alla ripresa delle attività scolastiche

Giorni intensi a Olgiate Molgora per concludere gli interventi alla nuova scuola media in vista dell’inizio dell’anno scolastico

OLGIATE – La scuola media Emilio Gola svela (finalmente) il suo nuovo volto. Sono stati tolti, in questi giorni, per lo meno nella parte davanti, quella dell’ingresso, i ponteggi che coprivano le facciate dell’edificio, costruito sulle macerie della vecchia scuola media, che ospiterà, dal prossimo 12 settembre, le lezioni degli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Olgiate.

Una corsa contro il tempo per arrivare pronti al suono della campanella di inizio anno scolastico che ha visto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Bernocco impegnata con tenacia per evitare di incorrere in ulteriori lungaggini e ritardi.

“E’ un risultato dell’intera comunità” aveva ribadito l’assessore all’Istruzione Paola Colombo nell’ultimo consiglio comunale, il 5 agosto, durante il quale aveva proiettato delle slides per mostrare come, a dispetto di quanto potesse apparire da fuori, gli interni fossero praticamente pronti.

Serrata la road map che porterà all’inaugurazione di giovedì 12 settembre. A ricostruirla, in quello che ormai è diventato anche il calendario della propria quotidianità, è lo stesso assessore Colombo: “Dopo la rimozione dei ponteggi sul fronte dell’ingresso, verrà sgombrato il cortile d’ingresso dal materiale di cantiere e dopo sarà la volta della posa della pavimentazione. Dopodichè, dal 2 al 6 settembre, verranno effettuate le pulizie, così da permettere, il 7 il trasloco con un gruppo di volontari. Il 9 e il 10 settembre i fornitori porteranno e posizioneranno gli arredi nella sala professori, nella palestra e nelle aule”.

Giusto per arrivare in tempo per il 12 settembre, quando alle 7.55 suonerà la campanella di inizio anno scolastico. “Faremo una piccola cerimonia di inaugurazione alla presenza degli studenti, con il sindaco dei ragazzi in carica, dei professori e del Comitato genitori. Sarà un momento semplice di condivisione per un traguardo importante raggiunto”.

Così come spiegato anche in Consiglio comunale, rispondendo alle richieste di delucidazione della minoranza, la consegna del cantiere riguarderà solo la scuola, il piazzale d’ingresso e il vecchio parcheggio degli insegnanti, ora adibito a punto di accoglienza degli studenti.

Il giardino resterà ancora occupato dall’impresa per terminare gli ultimi interventi: da qui la necessità di mantenere i ponteggi.

L’intervento, allo stato attuale, è costato 5 milioni e 100mila euro: è stato finanziato con fondi Pnrr (prima mutui Bei) per 3.040.000 euro e con un contributo di 1.090.000 euro dal Gse. La quota a carico del Comune è di 600mila euro.