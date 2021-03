Covid. Operativo il centro vaccini over 80 di Olgiate, il primo del Meratese

Debutto oggi, venerdì, per le vaccinazioni over 80 in sala civica a Olgiate

Presenti i sei sindaci del territorio: “Un gran lavoro di squadra per dare un’accelerazione alla campagna vaccinale”

OLGIATE – Sono iniziate questa mattina, venerdì, le vaccinazioni Covid in sala civica a Olgiate Molgora. E’ diventato infatti operativo il primo centro vaccinale per gli over 80 allestito nel Meratese grazie all’impegno profuso dai medici della cooperativa Cosma e gli amministratori dei 6 Comuni riconducibili all’area del futuro Presst dell’olgiatese. Non è un caso se tutti i sindaci dei Comuni coinvolti (Giovanni Battista Bernocco di Olgiate, Stefano Motta di Calco, Federico Airoldi di Brivio, Efrem Brambilla di Santa Maria Hoè, Alessandro Milani di Airuno e Peter Sironi, vice sindaco di La Valletta Brianza) hanno voluto essere presenti all’importante appuntamento che vuole dare un segnale di accelerazione alla campagna vaccinale quanto mai fondamentale per contrastare e arginare la diffusione dell’epidemia da Covid 19.

“E’ un giorno importante per il nostro territorio – ha ribadito il primo cittadino di Olgiate Giovanni Battista Bernocco, sottolineando come l’intero bacino di territorio comprenda circa 27mila abitanti – . Da oggi e fino a sabato prossimo verranno vaccinate circa mille persone over 80, concludendo quindi la vaccinazione a tutela dei nostri anziani”.

Una volta ottenuto il via libera di Ats, il servizio è stato organizzato in tempi record, riuscendo a reperire anche dei volontari per effettuare le pratiche amministrative e il servizio di accoglienza, da affiancare al team di sanitari (medici e infermieri) garantito dalla cooperativa dei medici di medicina generale Cosma.

Due le linee vaccinali attivate, a cui si altereranno sei medici di base del territorio, garantendo la copertura mattina e pomeriggio. Il primo turno oggi ha visto “schierati” il dottor Roberto Mantica e il dottor Stefano Vercelloni. A presentarsi per prima all’appello la signora Gabriella Biffi, 80 anni, di Santa Maria Hoè: “Sono contenta di aver ricevuto la chiamata e mi vaccino con convinzione”, ha rimarcato la donna. Dietro di lei, una coppia, sempre residente a Santa Maria Hoè, Sandra Baggio e Riccardo Zani, a loro volta soddisfatti di aver ricevuto finalmente la chiamata per essere sottoposti al vaccino.

Oggi, nel primo giorno di attività del centro, verranno sottoposti a vaccino 96 persone: gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Alberto Maggioni, si sono recati personalmente questa mattina in ospedale a Lecco a ritirare 16 flaconcini di vaccino Pfizer e continueranno a farlo per i prossimi giorni, riconsegnando ogni volta la borsa termica per il trasporto, in modo da garantire il servizio.

Terminata la somministrazione della prima dose, si procederà con la seconda a partire presumibilmente dal 9 aprile, sempre in sala civica a Olgiate. La struttura è stata infatti allestita predisponendo il controllo della temperatura all’ingresso, un’ariosa sala d’attesa all’ingresso, due punti di accettazione con il personale amministrativo e due box all’interno del quale verrà somministrato il vaccino. Prevista anche una sala d’attesa post vaccinazione e un’uscita laterale indipendente dall’ingresso.

I pazienti già prenotati verranno contattati telefonicamente direttamente dal personale amministrativo della Cooperativa Cosma per la fissazione del giorno e dell’orario della vaccinazione. Si consiglia a tutti di presentarsi all’appuntamento con il modulo del consenso alla vaccinazione già compilato per abbreviare i tempi di attesa (CLICCA QUI) .

