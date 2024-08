Osnago, il centro storico si è rifatto il look: riqualificato il piano viario

L’intervento, del costo di 95mila euro, è stato finanziato in parte con i fondi del Distretto del Commercio

Sistemati i pezzi di porfido sconnessi, messi in quota chiusini e caditoie e posato il nuovo asfalto color rosa

OSNAGO – I tratti di porfido sconnessi sono stati sistemati; chiusini e caditoie sono stati messi in quota ed è stato posato il nuovo asfalto di color rosa tipo natural paviment. Il centro storico si è rifatto il look grazie all’intervento di riqualificazione della pavimentazione stradale predisposto dall’amministrazione comunale grazie anche ai fondi, pari a 50mila euro, ottenuti dal Distretto del Commercio del Meratese.

95mila euro l’importo complessivo di lavori, finanziati per la restante parte dal Comune, nell’ambito di un progetto nato durante l’amministrazione comunale guidata da Paolo Brivio e diventato realtà in queste prime settimane del mandato del neo sindaco Felice Rocca.

“L’obiettivo era quello di migliorare il centro storico attraverso interventi di rifinitura accurati, che possano servire a migliorare la percorribilità dei tratti stradali e anche a esaltare la funzione di aggregazione dei luoghi – ha spiegato Rocca -. L’intervento ha riguardato tutto il centro ed è stato realizzato in una decina di giorni, durante i quali è stato istituito il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta in via Roma, nel tratto compreso tra via Mazzini e via Sant’Anna, in piazza Vittorio Emanuele II, in via Cavour e in via Sant’Anna”.

I lavori hanno permesso di ripristinare i tratti di porfido sconnesso, riqualificando il piano viario: “I lavori vanno completati con la posa dei nuovi dissuasori che arriveranno a fine mese. Già ora però la fruizione del centro è notevolmente migliorata”.