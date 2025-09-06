Osnago inaugura il nuovo asilo nido: “Un sogno diventato realtà grazie al Pnrr”

Il sindaco Rocca: “Un polo dell’infanzia che unisce continuità educativa e risposta ai bisogni della comunità”

Struttura accogliente e luminosa, già al completo con 36 posti, costruito accanto alla scuola materna parrocchiale

OSNAGO – È stato inaugurato ufficialmente il nuovo asilo nido comunale di Osnago, una struttura moderna e accogliente che da lunedì scorso ha già iniziato ad accogliere i piccoli ospiti. “Oggi è uno di quei giorni in cui si prova grande soddisfazione a fare il sindaco – ha esordito il sindaco Felice Rocca –. Bello vedere che i bambini hanno già iniziato a vivere questo spazio che sarà per molti di loro una seconda casa nei prossimi anni. Abbiamo realizzato quello che era un sogno: un polo dell’infanzia che unisce la scuola materna parrocchiale già presente con il nuovo asilo nido, costruito su un terreno della parrocchia ceduto al Comune, per garantire continuità educativa tra le due strutture”.

Il sindaco ha sottolineato anche due ulteriori motivi di orgoglio: la rapidità con cui sono stati utilizzati i fondi del Pnrr e la capacità di rispondere a un bisogno concreto del territorio. “Siamo passati dai 24 posti della vecchia sede comunale ai 36 attuali – ha spiegato –. Era una sfida e possiamo dire di averla vinta: oggi il nido è già al completo”.

Un risultato raggiunto grazie al lavoro di squadra che ha visto coinvolti tecnici, progettisti, imprese, uffici comunali e cooperative. Rocca ha ringraziato la ditta Palladino Costruzioni, il progettista e direttore dei lavori Adendi, gli uffici tecnici e welfare, il suo predecessore Paolo Brivio “per aver agganciato con tenacia il treno del Pnrr”, la Cooperativa Cometa “che ha fatto crescere il nido Primi Passi anche nella vecchia sede”, il cda della parrocchia e diverse figure che hanno contribuito al progetto, ricordando con commozione Fabrizio Mavero, Claudio Brambilla e il compianto don Costantino Prina: “Il prossimo anno, a cinque anni dalla sua scomparsa, poseremo qui una targa in sua memoria”.

Presente anche Paolo Brivio, sindaco fino al 2004, che ha ricordato le linee guida che hanno ispirato il progetto: considerare la fascia 0-6 anni come parte integrante dell’istruzione e pensare a poli educativi. “Due idee buone – ha detto – che oggi trovano compimento. Ringrazio don Fabio Baccanello per aver avuto il coraggio di portare avanti la determinazione di don Costantino di cedere il terreno al Comune”.

Durante la cerimonia, la coordinatrice uscente Daniela, dopo 22 anni di servizio a Osnago, ha passato il testimone a Valentina Pizzagalli, nuova responsabile del nido. La vice sindaca Maria Grazia Caglio ha augurato ai bambini “di non smettere mai di sognare”, mentre don Alessandro Fusetti ha benedetto i locali donando un quadro appartenuto a don Costantino.

L’inaugurazione si è conclusa con la visita degli spazi, luminosi e colorati, e con lo spettacolo teatrale “La storia nel bosco” della compagnia Le Ali Teatro.

Il nuovo asilo nido è stato realizzato con un investimento complessivo di 970mila euro, coperto per il 90% dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).