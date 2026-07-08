Peduncolo Dervio, lavori al via a novembre: sarà il nuovo bypass strategico della SS36

L’annuncio durante l’incontro pubblico a Colico dedicato al futuro della galleria Monte Piazzo

Il cantiere durerà circa 600 giorni e consentirà di creare un collegamento alternativo fondamentale in caso di emergenze

DERVIO – Novembre dovrebbe segnare l’avvio dei lavori per il nuovo peduncolo di Dervio, una delle opere considerate più strategiche per rafforzare la viabilità dell’Alto Lago e garantire un’alternativa alla SS36 in caso di criticità sulla galleria Monte Piazzo. L’annuncio è arrivato nel corso della serata pubblica organizzata a Colico proprio sull’infrastruttura, durante la quale il tema del peduncolo è emerso come uno degli interventi complementari più importanti rispetto al consolidamento della galleria.

A fornire un aggiornamento sulle tempistiche è stato il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli, intervenuto nel dibattito conclusivo. “A novembre partiranno i lavori. Secondo la ditta sono previsti circa 600 giorni di cantiere. Sarà un intervento molto importante perché bisognerà abbassare la strada di circa sei metri”.

Un’opera complessa, dunque, che richiederà inevitabilmente alcuni disagi durante l’esecuzione, ma che rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di messa in sicurezza dell’intero sistema viabilistico del Lago di Como.

Il nuovo collegamento, che unirà lo svincolo attuale direttamente alla Provinciale 72, consentirà infatti, insieme al già completato potenziamento dello svincolo di Piona, di gestire molto meglio eventuali emergenze lungo la SS36, evitando che tutto il traffico venga costretto a transitare attraverso le strettoie di Bellano e Varenna, come accaduto nelle ultime settimane durante i lavori alla galleria Monte Piazzo.

Proprio questo concetto è stato richiamato dall’assessore regionale agli Enti locali e alla Montagna Massimo Sertori, che ha ricordato come gli interventi sugli svincoli non siano nati casualmente, ma siano stati progettati anche pensando alle possibili criticità della Monte Piazzo. “Ricordo che, quando abbiamo individuato gli interventi da fare sulla 36, lo svincolo di Piona e quello di Dervio sulla SP72 erano anche figli del fatto che rappresentavano un bypass possibile rispetto alle criticità della Monte Piazzo”.

Per Regione Lombardia la SS36 continua infatti a rappresentare un’infrastruttura vitale “La strada statale 36 è come l’aorta per una persona. Non possiamo assolutamente permetterci di pensare che quella strada, per un motivo o per l’altro, sia chiusa”, sempre Sertori.

Anche il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli ha indicato il nuovo svincolo tra le opere ancora da completare che avranno un ruolo determinante nella gestione futura della viabilità. “È molto importante, sempre in chiave Monte Piazzo, l’aspetto legato al peduncolo di Dervio, perché quella è un’importante realizzazione che deve ancora essere fatta e che potrebbe dare un’alternativa in caso di cantieri sulla galleria Monte Piazzo, consentendo di svincolare ancora meglio il traffico”.

L’opera si inserisce infatti in un piano più ampio di potenziamento della mobilità dell’Alto Lago, che comprende anche l’eliminazione del passaggio a livello di Bellano, destinata a migliorare ulteriormente la circolazione sulla viabilità alternativa alla SS36.

Nel suo intervento conclusivo, il sindaco Cassinelli ha spiegato perché il nuovo svincolo rappresenti molto più di una semplice opera stradale. “Se dovesse succedere qualcosa alla Monte Piazzo, diventeremmo la zona più depressa d’Italia. Questo bypass potrà rappresentare una vera alternativa d’emergenza. I disagi ci saranno comunque, ma saranno molto più contenuti rispetto alla situazione attuale”.