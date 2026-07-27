Perledo, auto si ribalta sulla viabilità comunale: il Comune richiama alla prudenza

Il sindaco Festorazzi dopo l’incidente di sabato: “Con il forte afflusso turistico serve ancora più attenzione sulle nostre strade”

PERLEDO – Un incidente senza gravi conseguenze, ma che rappresenta un importante richiamo alla prudenza. Dopo il ribaltamento di un’autovettura, avvenuto nella giornata di sabato 25 luglio lungo la viabilità comunale, l’Amministrazione di Perledo lancia un appello a tutti gli utenti della strada affinché adottino comportamenti responsabili e rispettino le norme di sicurezza.

Fortunatamente, gli occupanti del veicolo coinvolto se la sono cavata con alcune contusioni e un forte spavento, senza riportare conseguenze serie. Un epilogo positivo che, secondo il Comune, non deve però far abbassare la guardia.

«Siamo sollevati che l’incidente non abbia avuto esiti peggiori – dichiara il sindaco Fabio Festorazzi –. L’episodio deve ricordare a tutti quanto sia fondamentale mantenere sempre alta l’attenzione quando si percorrono le nostre strade».

Il primo cittadino sottolinea come la particolare conformazione del territorio richieda una guida ancora più prudente: «Perledo è caratterizzato da una viabilità di montagna, con carreggiate strette, numerose curve e frequenti attraversamenti pedonali. In questo periodo, inoltre, il forte afflusso turistico aumenta sensibilmente la presenza di veicoli, motociclisti, ciclisti e pedoni, rendendo indispensabile un supplemento di attenzione da parte di tutti».

L’Amministrazione comunale invita quindi gli automobilisti a rispettare rigorosamente i limiti di velocità, ad adeguare sempre l’andatura alle condizioni della strada e del traffico e a prestare particolare attenzione agli utenti più vulnerabili, soprattutto nei centri abitati e lungo i tratti maggiormente frequentati.

L’appello è rivolto anche a motociclisti, ciclisti e pedoni, affinché ciascuno contribuisca, con comportamenti responsabili, a rendere più sicura la circolazione.

«La sicurezza sulle nostre strade – conclude il Comune – è una responsabilità condivisa. Piccoli gesti di prudenza e il rispetto delle regole possono fare la differenza, tutelando residenti e visitatori e consentendo a tutti di vivere il territorio in sicurezza».