Perledo. Chiosco Riva di Gittana, due nuovi gestori per la stagione 2023

A prendere le redini della struttura Alessandra Wolter e Vitale Sicurezza

Venerdì 2 giugno l’inaugurazione della nuova attività ‘Riva di Gittana’

PERLEDO – Il chiosco in Riva di Gittana avrà due nuovi gestori: a occuparsi della struttura nel lido di Perledo saranno Alessandra Wolter e Vitale Sicurezza, vincitori del bando indetto dal Comune. Importante step in vista della stagione estiva, pronta a entrare nel vivo, ma soprattutto primo tassello per costruire la nuova Riva di Gittana, che vedrà anche la realizzazione di un chiosco più ampio di quello attuale, attraverso l’investimento di 550 mila euro.

“Siamo contenti di questa nuova gestione – commenta il sindaco Fabio Festorazzi – Alessandra e Vitale erano già frequentatori del chiosco, gli piaceva. Adesso lo amministreranno per uno o due anni, poi c’è l’idea di mandare avanti il progetto di riqualificazione che interesserà l’intero lido, e vedremo come proseguire”.

Prossima l’inaugurazione dell’attività, prevista venerdì 2 giugno, che si chiamerà proprio ‘Riva di Gittana’, diffusa e pubblicizzata anche sui social. Sarà aperta sette giorni su sette, dalle 10 alle 22, a eccezione di venerdì e sabato con orario dalle 10 alle 20.

Proprio sui canali ufficiali, alla fine della scorsa settimana, i nuovi gestori hanno voluto segnalare la loro presenza, annunciando al pubblico quali movimenti stanno interessando il litorale perledese, con un semplice “Work in progress. Riva di Gittana. Opening soon.”.