Perledo. Riva di Gittana: via libera al progetto di fattibilità per riqualificare il lido

1,2 milioni di euro per rinnovare il lido con nuovo chiosco, pontile galleggiante, peduncolo e parcheggio

In corso la pulizia dell’area per installare le reti paramassi

PERLEDO – Ampliare il chiosco, collocare un pontile galleggiante nelle acque del lago, collegare la Strada del Verde e la SP 72 con un peduncolo e realizzare nuovi parcheggi. Tutte opere che hanno cominciato ad assumere contorni più definiti dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica legato alla riqualificazione di Riva di Gittana. Esigenza, quella di valorizzare il lido di Perledo, una delle principali spiagge balneabili del paese, emersa negli ultimi anni dopo la forte esplosione turistica sul Lago di Como, che ha reso necessario ripensare ai servizi esistenti e migliorarli per attrarre gli avventori in paese e in tutto il centro lago.

L’occasione per farlo si è presentata con il bando ‘Arest – Progetto MIL – Mobilità Integrata Lacuale’ di Regione Lombardia, che si occupa proprio di rilanciare il ‘water front’ dal punto di vista turistico, da cui hanno ottenuto finanziamenti, oltre a Perledo, altri enti in provincia di Lecco. Per quest’opera, nello specifico, arriveranno dalla Regione 570 mila euro, praticamente la metà dei fondi necessari a svilupparla nella sua completezza (1,2 milioni di euro). Arriveranno anche 150 mila euro dall’Autorità di Bacino, più 80 mila euro da BIM per la messa in sicurezza, esclusi però dall’ammontare complessivo del progetto.

Un intervento che in realtà si compone di varie parti distinte (seppur incluse nel medesimo disegno), ma tutte accomunate dall’intento di voler far cambiare ‘volto’ a Riva di Gittana.

Un chiosco più ampio per riqualificare il lido

Prevista la realizzazione di un nuovo chiosco, con spese previste di 550 mila euro, più esteso rispetto alla struttura già esistente, ricavata dal terrapieno attualmente presente e con annessi servizi.

Complesso, grande all’incirca 100 metri con anche uno spazio coperto, che non andrà a intaccare in alcun modo la porzione naturalistica della spiaggia, collocandosi nella parte già urbanizzata e interessata da precedenti interventi.

Pontile galleggiante

Inserito nell’area nord della spiaggia, già urbanizzata da chiosco e pavimentazione, anche il pontile galleggiante, compreso di opere accessorie, che fungerà da approdo temporaneo per barche. Costo previsto per l’opera 80 mila euro.

A costituire la struttura una passerella fissa d’accesso, dotata di portale, e il pontile galleggiante vero e proprio, entrambi con piano di calpestio in doghe di legno duro tropicale.

Peduncolo con parcheggio

Richiederà infine 540 mila euro il peduncolo stradale che collegherà Strade del Verde e Sp72, con la creazione di nuovi parcheggi (si parla di una decina-quindicina). Un progetto ritenuto fattibile prevedendo opere di protezione del fronte roccioso e di conglomerato cementizio, congiunte alla demolizione di due fabbricati lungo la S P72. “E’ già in corso la pulizia dell’area per installare le reti paramassi”, dichiara il sindaco Fabio Fabio Festorazzi.