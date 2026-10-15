Politecnico di Lecco, la Rettrice incontra il territorio lecchese

Il Piano strategico 2026-2028 punta su formazione, ricerca e responsabilità sociale

Per il campus lecchese priorità a innovazione manifatturiera e riabilitazione

LECCO – Il futuro del Polo territoriale di Lecco passa dal rafforzamento della ricerca, dalla collaborazione con le imprese e dalla capacità di attrarre studenti e ricercatori anche a livello internazionale. Sono queste le direttrici emerse durante l’incontro al campus con la Rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, e il Prorettore delegato Marco Tarabini, che nel pomeriggio di ieri hanno presentato alla comunità universitaria e ai rappresentanti delle istituzioni le prospettive di sviluppo della sede lecchese.

All’appuntamento hanno partecipato Filippo Boscagli, sindaco di Lecco, Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco, Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, e Vico Valassi, presidente di Univerlecco. Un confronto dedicato al ruolo del campus nella strategia complessiva dell’Ateneo e al contributo che la ricerca universitaria può offrire allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Il quadro di riferimento è il Piano strategico 2026-2028, illustrato dalla Rettrice, che individua nelle persone, nella formazione, nella ricerca e nella responsabilità sociale i pilastri dell’azione dell’università. Tra gli obiettivi figurano la capacità di attrarre e valorizzare i talenti, una didattica sempre più interdisciplinare, l’utilizzo consapevole dell’intelligenza artificiale e il rafforzamento delle collaborazioni con imprese, istituzioni e sistema sanitario. In questa prospettiva, i poli territoriali sono chiamati a mettere a disposizione le proprie competenze e le relazioni costruite con il contesto locale.

Per Lecco, la strategia si traduce nel consolidamento delle attività legate all’innovazione manifatturiera, ai materiali, alla gestione del territorio e all’edilizia sostenibile. A queste aree si affianca l’ambizione di fare del campus un punto di riferimento lombardo per il benessere e lo sport, l’economia della longevità e le tecnologie per la riabilitazione. L’obiettivo è accrescere l’attrattività della sede per studenti, ricercatori e imprese, anche sui mercati internazionali, attraverso una maggiore integrazione tra competenze accademiche, cliniche e industriali e nuovi investimenti nelle infrastrutture di ricerca.

Uno degli ambiti su cui si concentra il lavoro è il sistema lecchese della riabilitazione, con l’intenzione di svilupparlo verso un ecosistema capace di favorire la nascita di nuove startup e richiamare capitali e investimenti. Un percorso che punta a mettere in relazione ricerca, applicazioni tecnologiche e competenze del mondo clinico e produttivo.

Sul fronte delle infrastrutture, il Polo prevede la realizzazione di nuovi laboratori nell’ultimo lotto del campus e lo sviluppo di spazi di ricerca condivisi con imprese ed enti. In questo contesto si inserisce Cryolab, infrastruttura dedicata allo studio dei materiali e dei fenomeni di attrito e usura in condizioni ambientali estreme. La struttura è destinata a sostenere la ricerca e l’innovazione industriale, con possibili applicazioni che spaziano dalla mobilità alle tecnologie per lo sport.

Un altro asse di intervento riguarda l’attrazione e la valorizzazione dei talenti. Tra le iniziative presentate figura un modello di borse di studio rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale, con avvio previsto nell’anno accademico 2026/2027. L’obiettivo è sostenere il percorso universitario e favorire il collegamento tra formazione e opportunità professionali offerte dal territorio.

La collaborazione con il sistema produttivo coinvolge anche la didattica e i servizi destinati alle imprese. Il modello di coaching sperimentato nell’ambito del progetto Interreg MITICA accompagna le aziende nell’adozione di nuove tecnologie, dalla robotica collaborativa all’intelligenza artificiale. Le iniziative mirano a consolidare il campus come piattaforma di imprenditorialità tecnologica, in collegamento con piccole e medie imprese, distretti produttivi ed enti clinici.

“Il nostro obiettivo è tradurre la strategia dell’Ateneo in opportunità concrete per chi studia, fa ricerca e investe sul territorio. Il legame con le aziende e gli enti del territorio è centrale: vogliamo accompagnare tutti gli attori del sistema lecchese nell’adozione di nuove tecnologie e puntiamo ad attrarre talenti che possano contribuire alla crescita dell’ecosistema”, ha dichiarato Marco Tarabini, Prorettore delegato del Polo territoriale di Lecco.

La centralità del rapporto tra università e territorio è stata ribadita anche dalla Rettrice Donatella Sciuto, che ha sottolineato il contributo dei poli decentrati alla crescita dell’Ateneo e alla valorizzazione delle specificità locali.

“I Poli hanno un ruolo importante per l’Ateneo e per lo sviluppo delle nostre strategie di crescita: mantengono saldo il rapporto con il territorio, ne valorizzano l’unicità e incentivano lo sviluppo di nuovi talenti. Lecco si distingue per la capacità di fare sistema: istituzioni e aziende sono in prima linea su temi di ricerca trasversali, quali il benessere e la salute, tra le nostre priorità di ricerca; lo sviluppo d’impresa e le startup, ai quali stiamo dando grande attenzione in questo mandato; l’applicazione di nuove tecnologie al settore manifatturiero, al centro del sistema economico lombardo. La visita al campus conferma il valore di questa relazione”, ha commentato Sciuto.

La prospettiva delineata per il Polo lecchese punta dunque a integrare formazione, ricerca e innovazione industriale, valorizzando le competenze già presenti e rafforzando la collaborazione con le realtà del territorio. Un percorso che, nelle intenzioni dell’Ateneo, dovrà tradursi in nuove opportunità per studenti, ricercatori e imprese e contribuire alla crescita dell’ecosistema locale.