Ponte dei Minatori, sabato l’apertura: navette, parcheggi e tariffe

Valvarrone si prepara all’inaugurazione della passerella sospesa: dalle 14.30 i primi accessi al pubblico

Due navette e parcheggi distribuiti tra Tremenico, Introzzo e Vestreno. Biglietto a 15 euro, ridotto a 12 e tariffa speciale di 5 euro per i residenti, che avranno diritto anche a un ingresso gratuito

VALVARRONE – Il Ponte dei Minatori è pronto ad accogliere i primi visitatori e in Valvarrone si lavora agli ultimi preparativi per l’inaugurazione. Sabato 24 ottobre, dalle 14.30, la passerella sospesa tra Tremenico e Lentrée aprirà ufficialmente al pubblico, dopo oltre 500 giorni di lavori. Intanto il Comune sta definendo gli ultimi dettagli per gestire traffico, parcheggi e afflusso delle persone, con l’obiettivo di evitare disagi ai residenti.

A fare il punto, a due giorni dall’apertura, è il sindaco di Valvarrone Luca Buzzella, che conferma come il cantiere sia ormai alle battute conclusive. “La società sta ultimando le ultime rifiniture, mentre noi ci stiamo organizzando soprattutto per quanto riguarda parcheggi e viabilità”, spiega il primo cittadino.

Con i suoi 450 metri di lunghezza e 204 metri di altezza sul fondovalle, il Ponte dei Minatori rappresenta una delle opere turistiche più imponenti realizzate negli ultimi anni nel territorio lecchese. Una struttura interamente finanziata con capitali privati, che permetterà di attraversare la valle sospesi sopra il torrente Varrone, raggiungendo l’antico borgo minerario di Lentrée.

Il collaudo è già stato superato, come annunciato nei giorni scorsi dalla società attraverso i propri canali informativi. Ora l’attenzione si concentra soprattutto sull’organizzazione della prima giornata, quando è previsto l’arrivo di numerosi visitatori.

Il programma prevede due momenti distinti. La mattinata sarà riservata esclusivamente ad autorità, istituzioni, stampa e invitati, mentre dalle 14.30 la passerella sarà accessibile a tutti. “La mattina l’evento sarà esclusivamente riservato agli invitati, anche perché una parte importante dei posti auto sarà occupata per l’organizzazione della festa del pomeriggio”, chiarisce Buzzella.

L’apertura al pubblico darà il via anche ai festeggiamenti, con musica, fisarmoniche, dj set e punti ristoro, in un pomeriggio destinato a proseguire fino alla sera. Da domenica 25 ottobre il ponte entrerà poi nella normale operatività e sarà aperto anche durante la settimana, secondo gli orari previsti dalla gestione e compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Per gli accessi sarà adottato un criterio legato alla luce naturale: l’ultimo ingresso sarà consentito un’ora prima del tramonto, con orari che varieranno quindi nel corso dell’anno. L’orario invernale da ottobre a febbraio indica l’apertura dalle ore 10.00 alle ore 16.30, con ultimo ingresso previsto alle ore 15.30.

Due navette e parcheggi tra Tremenico, Introzzo e Vestreno

Il nodo principale riguarda l’arrivo dei visitatori, soprattutto in una frazione come Tremenico, dove la disponibilità di parcheggi è limitata. Per l’inaugurazione l’Amministrazione ha predisposto un sistema di parcheggi distribuiti sul territorio, affiancato da due pulmini navetta.

“Cercheremo prima di sfruttare tutti i posti disponibili a Tremenico, poi le macchine verranno fermate a Introzzo, salvo coloro che dovranno procedere verso Premana o i Roccoli Lorla. Una volta riempiti anche quei parcheggi, faremo scendere le auto a Vestreno”, spiega il sindaco.

Una soluzione studiata tenendo conto dell’esperienza maturata dal Comune nell’organizzazione di altri appuntamenti molto partecipati, come i mercatini di Introzzo. “Sappiamo più o meno quante auto riescono a trovare posto a Introzzo, proprio perché abbiamo già gestito eventi capaci di richiamare tante persone”, aggiunge Buzzella.

Il servizio navetta sarà garantito anche dopo la chiusura degli accessi al ponte, per permettere ai visitatori di tornare ai parcheggi. A collaborare alla gestione della viabilità saranno la Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile di Valvarrone, Dervio, Sueglio e Colico, ai quali il sindaco rivolge fin da ora un ringraziamento.

Resta comunque un’incognita il numero effettivo di persone che arriveranno per l’inaugurazione. Proprio per questo, l’Amministrazione intende verificare sul campo l’efficacia delle soluzioni individuate. “Vediamo come andrà. Da lunedì potremo iniziare a capire meglio quali saranno le esigenze reali”, osserva Buzzella.

Biglietti a 15 euro, ingresso gratuito per i residenti

In vista dell’apertura sono state definite anche le tariffe, per le quali restano da completare gli ultimi passaggi formali. Il biglietto ordinario costerà 15 euro, mentre quello ridotto sarà di 12 euro, al momento dai 6 ai 14 anni, anche se il sindaco annuncia l’inserimento di ulteriori categorie. Ingresso gratuito per i bimbi da 0-5 anni. Per i residenti di Valvarrone è prevista una tariffa agevolata di 5 euro. Non solo. In base agli accordi stabiliti tra la società e il Comune, ogni residente avrà diritto a un attraversamento gratuito, da utilizzare entro un anno dall’apertura. I biglietti sono acquistabili direttamente sul posto senza bisogno di prenotazione.

Il sistema tariffario rientra nella convenzione che disciplina i rapporti tra l’Amministrazione e la società privata che ha realizzato la passerella. Una convenzione che guarda anche al futuro, quando al ponte potrebbe aggiungersi la possibilità di visitare le antiche miniere della Valvarrone.

Il Ponte dei Minatori è infatti soltanto una parte di un progetto più ampio, che punta a valorizzare il patrimonio minerario di Lentrée e gli antichi percorsi della valle. Il recupero delle miniere procede separatamente rispetto alla realizzazione della passerella. Gli interventi sono di competenza pubblica, attraverso il Comune e la Comunità Montana, e si trovano ancora nella fase progettuale. “Quando le miniere saranno aperte, ci siederemo nuovamente al tavolo con la società per definire una tariffa cumulativa agevolata, che comprenda sia il ponte sia la visita alle miniere”, spiega Buzzella.

Un’ipotesi già prevista nella convenzione e destinata a essere approfondita quando il progetto di recupero sarà concretamente realizzato. L’obiettivo è proporre un’esperienza che non si esaurisca nell’attraversamento della passerella, ma accompagni i visitatori alla scoperta della storia mineraria e del territorio circostante.

Trasporto pubblico, si valutano nuove corse nel fine settimana

Tra le questioni sulle quali l’Amministrazione sta lavorando c’è anche quella dei collegamenti con il trasporto pubblico locale, considerati importanti per rendere la nuova attrazione raggiungibile senza ricorrere necessariamente all’automobile. L’ipotesi, come già annunciato in precedenza, è quella di introdurre corse domenicali e potenziare il servizio del sabato, migliorando i collegamenti a beneficio non soltanto dei turisti, ma anche dei residenti e delle strutture ricettive.

“Stiamo lavorando per capire se sia possibile attivare delle corse anche alla domenica e implementare quelle del sabato”, spiega Buzzella. Il confronto è ancora in corso e non sono state prese decisioni definitive. “L’eventuale potenziamento potrebbe partire nella primavera del prossimo anno, dopo aver valutato l’andamento dei primi mesi di apertura”, precisa il sindaco.

Una prospettiva che si inserisce nella volontà del Comune di affrontare in modo strutturale le conseguenze dell’aumento dei flussi turistici, senza limitarsi alle misure straordinarie previste per l’inaugurazione.

La sfida della Valvarrone comincia dopo l’inaugurazione

Per Tremenico e per l’intera valle, l’apertura della passerella segna la conclusione di un cantiere complesso, iniziato nel giugno 2025 e caratterizzato da importanti difficoltà logistiche. La conformazione del territorio ha richiesto soluzioni particolari per trasportare materiali e attrezzature, anche con l’utilizzo di elicotteri.

Fin dalle prime fasi del progetto, il sindaco aveva indicato come priorità quella di trasformare il nuovo richiamo turistico in un’opportunità per il territorio, senza compromettere la vivibilità delle frazioni. Una questione affrontata anche negli incontri con i residenti e negli approfondimenti dedicati alla viabilità.

Ora, con l’inaugurazione alle porte, si passa dalla programmazione alla gestione concreta dei visitatori.

Sabato sarà il giorno della festa e del primo attraversamento pubblico. Da lunedì, invece, comincerà la verifica sul campo, per capire se parcheggi, navette e organizzazione della viabilità saranno sufficienti e quali eventuali correttivi serviranno. Per il Comune sarà soprattutto questo il banco di prova: accompagnare l’arrivo dei turisti garantendo, allo stesso tempo, la quotidianità di chi in Valvarrone vive tutto l’anno.

Per informazioni su biglietti, accessi e orari è possibile consultare il sito ufficiale www.pontedeiminatori.it.