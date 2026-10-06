Ponte dei Minatori, Tremenico si prepara all’apertura: piano per traffico e parcheggi

Nella chiesetta sconsacrata di San Carlo il confronto in vista dell’apertura del 24 ottobre

Il sindaco Buzzella: “Prima ottimizziamo quello che c’è e poi valuteremo i flussi”. Allo studio semafori, sensi unici, navette e nuovi parcheggi

VALVARRONE – Prima ancora del ponte, il tema è come arrivarci. È ruotato soprattutto attorno a viabilità, parcheggi e accessibilità l’incontro con i cittadini di Tremenico organizzato ieri sera nella chiesetta sconsacrata di San Carlo, in vista dell’apertura al pubblico del Ponte dei Minatori, fissata per il 24 ottobre.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Valvarrone Luca Buzzella, il direttore dei lavori Cristian Adamoli e l’ingegnere Stefano Arrigoni, incaricato di studiare un piano per la viabilità e i parcheggi.

“L’incarico affidato all’ingegner Arrigoni era volto proprio a verificare eventuali criticità, anche di carattere statico, che in parte sono state individuate. Ora l’obiettivo è intervenire prima dell’apertura e mettere a terra il progetto della viabilità, con semafori e segnaletica stradale, cercando di sfruttare al meglio gli spazi che già ci sono”, ha spiegato Buzzella.

Il nodo principale resta quello degli spazi disponibili, necessariamente limitati. “Gli spazi sono quelli che sono – ha sottolineato il sindaco –. La prima cosa da fare è ottimizzare quello che abbiamo, metterlo in sicurezza e vedere poi quali saranno realmente i flussi. Prima di avere numeri concreti possiamo fare delle previsioni, ma dovremo capire cosa succederà una volta aperto il ponte”.

Uno dei punti più delicati riguarda le due stradine che scendono verso l’area del ponte. “L’accessibilità lì è un po’ critica. Stiamo valutando anche la possibilità di istituire un senso unico, proprio per rendere più ordinato e sicuro il transito”.

Il Comune guarda però già oltre la prima fase. “Abbiamo un progetto per migliorare l’accessibilità e ampliare il parcheggio esistente in prossimità del ponte – ha proseguito Buzzella –. Ora ci sono da completare le acquisizioni dei terreni e trovare le risorse. Spero che si possa intervenire già il prossimo anno”.

L’obiettivo non è soltanto aumentare i posti auto, ma rendere più sicuro l’ingresso all’area. “L’idea è anche quella di demolire un edificio e creare un accesso più agevole e più sicuro dalla provinciale. Ma soprattutto vogliamo migliorare l’accesso attuale”.

Un intervento che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, dovrà avere ricadute anche sulla vita quotidiana del paese. “La filosofia che ci siamo dati è che tutto ciò che viene fatto debba ricadere a beneficio dei residenti. A Tremenico il problema dell’accessibilità c’è da tempo e questa può essere l’occasione per affrontarlo in modo strutturale, anche per chi ha una casa qui o per chi sceglierà di venirci a vivere”.

Tra le soluzioni al vaglio c’è anche quella di limitare l’arrivo delle auto direttamente in paese nelle giornate di maggiore affluenza. “Si sta verificando la possibilità di organizzare un servizio navetta da Dervio o da Vestreno, almeno in particolari occasioni“, ha spiegato ancora Buzzella.

Una prima sperimentazione potrebbe avvenire già in occasione dell’inaugurazione o durante eventi particolarmente partecipati. “Per esempio, in occasione dei mercatini di Natale a Introzzo, si potrebbe pensare a piccole navette che servano sia i mercatini sia il ponte. Poi vedremo come andrà. Se la domenica ci sarà un afflusso molto forte, sarà necessario ragionare su strumenti per regolare meglio i flussi”.

Il Comune sta inoltre dialogando con il trasporto pubblico locale. “Abbiamo in programma a breve un incontro per capire se si riescano ad attivare un paio di corse la domenica, una al mattino e una al pomeriggio. Se servirà anche un contributo del Comune, lo valuteremo. Sarebbe comunque un servizio che resterebbe utile anche ai residenti”.

Sul numero effettivo dei visitatori resta inevitabilmente un’incognita. “È sempre una scommessa – ha ammesso Buzzella –. Possiamo prepararci, ma poi saranno i flussi reali a dirci se le soluzioni messe in campo saranno sufficienti o se serviranno altri correttivi”.

L’apertura arriva dopo oltre 500 giorni di lavori: il Ponte dei Minatori misura 450 metri e si trova a 204 metri sopra il fondovalle, diventando una delle nuove attrazioni della Valvarrone.

Miniere, si lavora per far ripartire il primo lotto

Un punto è stato fatto anche sugli altri progetti collegati alla valorizzazione della storia mineraria della valle, in particolare del borgo di Lentrèe. “Il progetto delle miniere era stato diviso in due lotti – ha ricordato il sindaco –. Il primo riguardava gli sfalci e la pulizia delle gallerie dismesse. Ci sono state alcune questioni legate alla società affidataria dei lavori, gestiti dalla Comunità Montana, che hanno rallentato le operazioni. Ora siamo nella fase del progetto esecutivo e l’obiettivo è far ripartire quanto prima il primo lotto, così da arrivare all’apertura al pubblico di una parte delle miniere”.

Più indietro, invece, l’altra parte di progetto. “Sulla messa in sicurezza e sull’apertura della casa-museo siamo un attimo fermi, anche se qualcosa si sta muovendo”.

Cantar di Pietra, lavori per circa 200 mila euro

Un tassello importante resta il museo Cantar di Pietra di Tremenico. “Qui abbiamo effettuato lavori di sistemazione e messa in sicurezza per circa 200 mila euro nell’ambito della strategia delle Valli Prealpine – ha spiegato Buzzella -. I lavori sono appena stati completati. Quando il museo riaprirà sarà visitabile e farà parte del percorso legato alle miniere”.

Il museo è concepito come uno spazio multimediale dedicato alla storia di Tremenico e della Valvarrone: “C’è un narratore che racconta le miniere, gli usi e i costumi del paese e della valle. È un percorso immersivo, il visitatore indossa cuffie e caschetto, che permette di entrare nella storia del territorio”.

Il 24 ottobre l’apertura del Ponte

Il programma dell’inaugurazione prevede una prima parte riservata alle autorità alle 10 del mattino. “Dalle 14.30 il ponte aprirà invece al pubblico“, ha ricordato il sindaco.

Nel pomeriggio e in serata resterà attiva l’area delle manifestazioni, con tendone, somministrazione di cibo e musica. Per la gestione della giornata saranno presenti anche Polizia Locale e Protezione Civile.

Da lì inizierà il vero banco di prova: capire quanti visitatori arriveranno, come si muoveranno e quanto le soluzioni predisposte saranno efficaci.