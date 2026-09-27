Protezione civile, a Galbiate prende forma il nuovo polo provinciale

La Provincia di Lecco avvia lo studio per una nuova struttura nell’area ex cava, più sicura e funzionale rispetto agli spazi oggi utilizzati

L’incarico vale 32.985 euro. Obiettivo: concentrare mezzi, attrezzature e funzioni operative in un presidio strategico e autonomo anche in caso di emergenza

GALBIATE – Prende forma il progetto per un nuovo centro polilogistico provinciale di Protezione civile. Lo scorso 10 settembre la Stazione unica appaltante della Provincia di Lecco ha affidato i servizi tecnici necessari alla predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e del documento di indirizzo alla progettazione, primi passaggi verso la realizzazione della nuova struttura.

L’importo netto contrattuale dell’incarico ammonta a 32.985,47 euro, oltre oneri contributivi e Iva. La necessità nasce dalla situazione degli spazi oggi utilizzati dalla Provincia per le proprie funzioni di Protezione civile. L’ente dispone infatti di un’area e di alcuni immobili a Galbiate ormai considerati obsoleti e non più adeguati alle esigenze operative attuali, che richiedono superfici maggiori e una diversa organizzazione logistica.

Il servizio risulta oggi distribuito in strutture provvisorie e non pienamente funzionali dal punto di vista strategico. Tra le criticità indicate dalla Provincia figurano la collocazione in aree esposte a rischio idrogeologico, difficoltà di accesso in caso di emergenza e la presenza di vincoli legati alle fasce di rispetto della Strada Statale 36 e della ferrovia. Da qui la volontà di individuare una sede capace di garantire maggiore continuità operativa e una migliore capacità di risposta in caso di calamità o situazioni emergenziali su scala sovracomunale.

L’area individuata per il futuro centro si trova nella zona ex cava, a nord-ovest rispetto al territorio comunale di Galbiate. Lo spazio verrà messo a disposizione dal Comune di Galbiate, consentendo così alla Provincia di concentrare in un unico punto mezzi, attrezzature e funzioni oggi distribuite in sedi meno adatte. L’obiettivo è realizzare un presidio logisticamente più efficace e facilmente raggiungibile, capace di servire non solo Galbiate ma l’intero territorio provinciale.

Il nuovo centro dovrà essere progettato per garantire la piena operatività anche in caso di eventi sismici o calamitosi rilevanti. Tra gli obiettivi dichiarati rientrano la riduzione dei tempi di attivazione e coordinamento dei soccorsi, sia a livello comunale sia sovracomunale, e la possibilità di disporre di un ricovero centralizzato per mezzi e attrezzature.

Particolare attenzione sarà riservata anche all’autonomia della struttura. Il progetto dovrà infatti prevedere un edificio a emissioni quasi zero, capace di mantenere un elevato livello di autosufficienza energetica e idrica anche in caso di blackout prolungato.

L’intervento sarà finanziato attraverso fondi regionali destinati alla Protezione civile e risorse proprie del bilancio della Provincia di Lecco. L’affidamento dei servizi tecnici rappresenta quindi il primo passo concreto verso la definizione delle caratteristiche del nuovo polo. Il prossimo passaggio sarà proprio la predisposizione degli elaborati di fattibilità e di indirizzo, necessari per capire nel dettaglio configurazione, costi e soluzioni progettuali della futura struttura.