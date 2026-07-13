Pescate. Ragazza redarguita per l’abbigliamento, De Capitani: “Fatto intollerabile”

Il sindaco di Pescate si scaglia contro il comportamento di un turista l’altra sera in paese

“Qui a Pescate le mie cittadine si vestono come diavolo gli pare”

PESCATE – “A questi intolleranti dico subito che a Pescate non sono graditi, e che vadano altrove”. Così il sindaco Dante De Capitani in merito a un turista che l’altra sera avrebbe pesantemente redarguito una ragazza a passeggio in pantaloncini e maglietta corta. A raccontare l’episodio al sindaco la stessa ragazza, turbata da quanto accaduto.

“Gridando nella sua lingua mimava l’abbigliamento della ragazza probabilmente a suo dire inadeguato” ricostruisce il primo cittadino. Che aggiunge: “La ragazza mi ha anche detto che non più tardi di due settimane fa una coppia di arabi nel parcheggio fronte casa l’avevano redarguita sempre per il suo abbigliamento a loro dire succinto”.

Come nel suo stile De Capitani non è rimasto con le mani in mano: “Ho già provveduto a contattare l’host di quel B&B lamentandomi per il comportamento tenuto dal soggetto, al quale deve essere chiaro che qui a Pescate le mie cittadine si vestono come diavolo gli pare. E senza che debbano chiedere permessi a sta gente che qui in Italia è solo ospite.

E dico anche a sti personaggi di guardare piuttosto all’abbigliamento delle loro mogli, che se è coperto dai piedi a fin sopra i capelli io chiamo i carabinieri senza pensarci due volte come ho già fatto in passato”.

Il primo cittadino ha anche informato il comandante della stazione dei carabinieri di Olginate: “Al comandante Casella ho comunque inviato per conoscenza la testimonianza della ragazza. Alle mie cittadine e in specie a quelle piu giovani dico di continuare a mettere short, pantaloncini e minigonne e pure un bel décolleté se vogliono, e di contattarmi immediatamente in caso di questi episodi di discriminazione al contrario. Perche qui a Pescate c’è un sindaco che ste cose non le minimizza, non le permette e non le permetterà mai, anche a costo di pagare conseguenze pesanti”.