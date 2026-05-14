Scavi per la fibra a Pescate, sindaco furioso per i lavori approssimativi

“Strade sventrate e ripristini posticci, scavi lasciati aperti: abbiamo incaricato un legale per tutelare i nostri interessi”

Danni anche ai privati cittadini: “Fatevi avanti perché una volta finiti i lavori faremo pagare tutto”

PESCATE – “La loro fortuna è che stanno eseguendo lavori di pubblico servizio ritenuti fondamentali e che i cittadini vogliono, altrimenti li avrei cacciati dopo una settimana”. Il sindaco di Pescate Dante De Capitani non nasconde la sua arrabbiatura verso la ditta che sta eseguendo in paese i lavori per la posa della fibra internet veloce che, a distanza di tre anni, ancora sono ancora finiti.

“Dopo tutti i danni che ci han provocato in questi anni, dopo gli scavi lasciati aperti, le ordinanze non rispettate, dopo le inutili riunioni con la ditta e con i funzionari regionali che l’hanno incaricata, dopo i ripristini che si sono riaperti, abbiamo dovuto incaricare uno studio legale per tutelare i nostri interessi e quelli dei cittadini di Pescate – ha spiegato il sindaco -. Strade appena asfaltate sono state sventrate per far passare i cavi, alcuni ripristini sono durati solo qualche giorno, poi hanno ceduto”.

Il sindaco ha dovuto minacciare azioni legali per far interrare un quadro armadio inizialmente posto su una banchina a filo carreggiata: “Abbiamo la Strada Provinciale 72 che conta ben 7 attraversamenti trasversali ripristinati malamente, con un paio di questi che per la loro profondità rappresentano un pericolo per la circolazione. E ci sono anche cittadini che subiscono rumori e vibrazioni nelle loro case al passaggio dei mezzi pesanti su queste tracce di scavo riaperte. Avevo già informato l’Ufficio Viabilità della Provincia che aveva concordato con la ditta responsabile degli interventi di ripristino nella notte tra il 22 e 23 aprile, ma non sono mai stati eseguiti”.

Oggi il sindaco De Capitani ha scritto nuovamente alla Provincia chiedendo l’emissione di un ordinanza urgente di ripristino dell’asfaltatura sulla Sp72: “Ho anche avvisato che se l’ordinanza non la faranno loro procederò io d’ufficio, ma non si può lavorare così, pretendo rispetto. Invito tutti i cittadini che hanno subito danni a recinzioni o parti private a farsi avanti perché una volta finiti i lavori faremo pagare tutto. E invito anche la Provincia a mettere in atto azioni più incisive verso chi produce questi comportamenti e non si preoccupa dei disagi o peggio dei pericoli che subiscono i cittadini e gli automobilisti”.