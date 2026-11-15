Serie C. Mister Valente sul pareggio di Novara: “Siamo stati poco cinici”

Un punto a testa per Lecco e Novara dopo il pareggio per 1-1 del Piola
“Ottima prova di Bordoni, Vettorel è il primo a rammaricarsi”
NOVARA – “Non abbiamo espresso il nostro solito possesso, siamo stati poco cinici e abbiamo accettato di difenderci continuando a giocare”. Esordisce così mister Federico Valente dopo il pareggio per 1-1 ottenuto dal Lecco al Silvio Piola contro il Novara.
“Dopo l’uscita di Matteo Arena ci siamo dovuti riassestare – spiega il tecnico – mentre Pellegrino ha stretto i denti fino all’intervallo dopo una botta rimediata al 15′. Fare uno step in avanti e vincere qui sarebbe stato un bel segnale. Forse un mese fa una partita così l’avremmo persa pur costruendo le nostre occasioni. Sicuramente ci hanno messo in difficoltà con i palloni lunghi, ma i ragazzi si sono adattati e se avessimo vinto non avremmo rubato niente”.
Spazio poi ai singoli, a partire dall’ottimo impatto di Bordoni, entrato al 32′ al posto di Arena: “Entrare a partita in corso in un ruolo così delicato non è mai semplice. Faccio i complimenti a Bordoni, ma non sono sorpreso perché si sta allenando benissimo da settimane. Ha difeso con tutto ciò che aveva, facendo sempre le scelte giuste, e non abbiamo concesso molto”.
Sull’estremo difensore bluceleste, Valente non ammette processi: “La palla era quasi respinta ed è ricaduta addosso all’attaccante. Se vuoi giocare così alto qualche rischio va messo in conto, ma nel secondo tempo ha compiuto due parate importanti. È lui il primo a rosicare per quanto accaduto: Dalmasso è fermo e c’è Zouaghi, ma sentir parlare della questione portiere ogni due o tre settimane non è l’atteggiamento giusto”.
Il tecnico ha poi chiarito l’entità dello stop di Arena e analizzato l’andamento della ripresa: “Le partite vivono di momenti. Abbiamo segnato subito e creato una palla gol nettissima per il 2-0. All’intervallo abbiamo effettuato due cambi ed è servito qualche minuto per ritrovare le misure, finendo per abbassarci troppo. Avrei voluto che la gara andasse in un’altra direzione, ma dalla panchina non posso governare ogni singola fase e dispiace non aver trovato il 2-1”.
“Per quanto riguarda Arena ha sentito indurire il polpaccio ma senza avvertire fitte. Il terreno era duro e lento, lui è un giocatore strutturato che soffre questo tipo di campi e non abbiamo voluto correre rischi. Valuteremo meglio domani, spero non sia nulla di grave”.
In chiusura, un pensiero sull’assenza dei sostenitori lecchesi al Piola per via del divieto di trasferta: “Il calcio vive di emozioni e di tifosi, in casa come fuori. Mi dispiace molto, ma sono decisioni prese da altre persone. Posso solo dire che fa male al cuore vedere lo stadio senza il nostro pubblico, pur rispettando la scelta presa dai tifosi del Novara che hanno disertato per protesta”.
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