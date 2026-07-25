SS36, accertamenti nella galleria Monte Piazzo dopo l’incidente mortale. Traffico rallentato

Doppio senso di circolazione e deviazioni sulla SP72 per consentire le verifiche della Procura di Lecco nel cantiere dove un operaio nei giorni scorsi ha perso la vita

Attualmente si registrano rallentamenti nel tratto interessato

COLICO – Si registrano rallentamenti lungo la SS36 in seguito alle modifiche alla viabilità introdotte da Anas per consentire gli accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Lecco dopo il tragico incidente sul lavoro avvenuto nei giorni scorsi nel cantiere della galleria Monte Piazzo, nel quale ha perso la vita un operaio.

Le limitazioni al traffico sono state decise al termine del Comitato Operativo per la Viabilità (COV) riunito in Prefettura e si sono rese necessarie per permettere all’Autorità giudiziaria di effettuare tutte le verifiche tecniche sull’area interessata dall’infortunio mortale.

Dalle 5 di questa mattina è stata chiusa la canna nord della galleria, in direzione Lecco, nel tratto compreso tra il chilometro 80,590 e il chilometro 85,750. Contestualmente è stata riaperta la canna sud, sulla quale è stato istituito il doppio senso di circolazione tra il km 75,400 e il km 85,800.

Per consentire il nuovo assetto della viabilità è stato inoltre chiuso lo svincolo di Piona in direzione nord.

Le modifiche stanno comportando code e rallentamenti lungo la tratta, soprattutto nelle ore di maggiore traffico, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito tra l’Alto Lago e il Lecchese.

Durante le fasi interessate dalle chiusure, il traffico viene deviato sulla Strada Provinciale 72: i veicoli diretti verso Lecco escono allo svincolo di Bellano per rientrare sulla SS36 allo svincolo di Colico, secondo il piano predisposto da Anas.

La configurazione temporanea della viabilità resterà in vigore fino al completamento degli accertamenti richiesti dalla Procura, che dovranno fare piena luce sulla dinamica dell’incidente mortale avvenuto all’interno del cantiere della galleria Monte Piazzo.

Anas invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a tenere conto di possibili tempi di percorrenza più lunghi lungo il tratto interessato.