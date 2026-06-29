SS36, cambia la gestione del traffico: nuove misure dopo il caos del 28 giugno

Confronto tra Comune di Colico, ANAS e Prefettura di Lecco

Dal prossimo weekend carreggiata completamente aperta verso Lecco e Milano, deviazione obbligatoria sulla SP72 per chi viaggia verso Colico e Sondrio

COLICO – Dopo i gravi disagi alla viabilità registrati nella giornata di domenica 28 giugno, l’Amministrazione Comunale di Colico si è confrontata immediatamente con ANAS e con la Prefettura di Lecco – Ufficio Territoriale del Governo per individuare soluzioni concrete che consentano di evitare il ripetersi di una situazione analoga.

Al termine del confronto, ANAS ha confermato che, a partire dal prossimo fine settimana, sarà adottata una nuova gestione del traffico lungo la Strada Statale 36. Il piano prevede la completa apertura della carreggiata in direzione sud, verso Lecco e Milano, così da favorire il prevedibile e intenso flusso di rientro dei veicoli nelle ore di maggiore traffico.

Per quanto riguarda invece la direzione nord, verso Colico e Sondrio, a partire indicativamente dalle ore 14, entrerà in vigore una deviazione obbligatoria totale del traffico sulla Strada Provinciale 72 (SP72). Questa soluzione consentirà alla SS36 di garantire la massima capacità di scorrimento in direzione sud durante le fasce orarie caratterizzate dal maggior afflusso di veicoli.

Nel corso dell’incontro, ANAS ha inoltre comunicato che i lavori attualmente in corso saranno completati il prossimo 10 luglio. Da quella data, nei fine settimana, la SS36 tornerà a essere regolarmente percorribile in entrambe le direzioni, senza le limitazioni che hanno causato i notevoli disagi registrati negli ultimi giorni.

L’Amministrazione Comunale ha espresso piena consapevolezza delle difficoltà affrontate da cittadini, lavoratori, attività economiche e turisti, costretti a fare i conti con lunghe code e rallentamenti.

“Comprendiamo pienamente le difficoltà e i disagi che cittadini, lavoratori, attività economiche e turisti hanno dovuto affrontare. Continueremo a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un costante confronto con ANAS e Prefettura”, afferma il sindaco di Colico, Monica Gilardi.

La prima cittadina sottolinea inoltre come il dialogo istituzionale avviato nelle ultime ore rappresenti un passo importante per migliorare la gestione della circolazione lungo uno degli assi viari più trafficati del territorio. “Pur prendendo atto delle criticità emerse nella giornata di ieri, accogliamo con favore il nuovo approccio adottato e confermiamo la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a proseguire in un percorso di collaborazione istituzionale, affinché la gestione della viabilità sia sempre più efficace, garantendo sicurezza, fluidità della circolazione e una migliore vivibilità per la nostra comunità e per tutti coloro che scelgono il nostro territorio”, conclude Gilardi.

L’obiettivo condiviso tra Comune di Colico, ANAS e Prefettura di Lecco è quello di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti durante i prossimi fine settimana, garantendo una gestione del traffico più efficiente, maggiore sicurezza, una migliore fluidità della circolazione e una più elevata qualità della vita per i residenti e per i numerosi visitatori che raggiungono il territorio.