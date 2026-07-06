SS36, il nuovo piano salva Colico ma non evita le code. Anas: “Incidenti e altri eventi hanno provocato traffico”

Due incidenti, traffico di rientro anticipato e operazioni di cantiere più lunghe del previsto hanno rallentato il deflusso dei veicoli

Da giovedì termineranno i lavori nella galleria Monte Piazzo e la circolazione tornerà regolare

COLICO – Dopo il caos che aveva mandato completamente in tilt la SS36 e la viabilità di Colico nella giornata di domenica 28 giugno, il nuovo piano di circolazione predisposto da Anas per rendere percorribile più agilmente la galleria Monte Piazzo, dove sono in corso da diverso tempo dei lavori, non è stato privo di difficoltà. Se è vero che il paese dell’Alto Lago è riuscito a evitare il collasso vissuto appena una settimana prima il pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio, è stato comunque caratterizzato da lunghe code e rallentamenti, concentrati soprattutto tra Bellano e Perledo .

A fare la differenza, secondo quanto spiegato da Anas, è stata una serie di circostanze impreviste che hanno finito per rallentare il nuovo sistema di gestione della viabilità predisposto proprio per alleggerire il traffico del rientro verso Milano.

Anas: “Una serie di concomitanze ha provocato la congestione”

La società che gestisce la rete stradale spiega che il piano predisposto avrebbe dovuto consentire un deflusso più rapido del traffico in direzione sud, ma alcuni eventi hanno complicato le operazioni.

Secondo Anas, due incidenti hanno aggravato la situazione viabilistica (uno al passaggio a livello di Bellano, l’altro nella galleria Regoledo a Perledo) proprio in prossimità degli imbocchi delle deviazioni previste dal nuovo piano di traffico. A questo si è aggiunta la difficoltà per i mezzi incaricati della rimozione del cantiere di raggiungere rapidamente i punti interessati, trovandosi essi stessi bloccati in coda. La riapertura della carreggiata richiedeva infatti la rimozione dei new jersey e delle altre barriere di cantiere, operazione che doveva essere eseguita manualmente e che ha inevitabilmente richiesto più tempo del previsto.

Nel frattempo, il flusso dei veicoli diretti verso Milano si è presentato molto intenso e soprattutto in anticipo rispetto alle previsioni: già intorno alle 14 il traffico risultava sostenuto. Anche per questo motivo si è deciso di posticipare temporaneamente la completa riapertura delle corsie verso sud, così da consentire il deflusso dei veicoli che si erano già accumulati allo svincolo di Bellano, al contrario dell’uscita obbligatoria a Bellano per chi viaggiava verso nord, predisposta invece nell’orario prefissato (dalle 14 alle 23).

Secondo Anas, è stata proprio questa serie di circostanze concomitanti a determinare la congestione registrata nel pomeriggio.

La buona notizia è che il prossimo fine settimana queste modifiche non saranno più necessarie: giovedì terminerà infatti l’attuale fase dei lavori nella galleria Monte Piazzo, con il ripristino della normale circolazione.

Gilardi: “A Colico nessun problema, la viabilità ha retto”

Se domenica 28 giugno la situazione aveva paralizzato completamente Colico, vie secondarie incluse, questa volta il nuovo piano ha evitato che il traffico invadesse le strade interne del paese.

La sindaca Monica Gilardi conferma che, almeno sotto questo profilo, il risultato è stato positivo: “Nel primo pomeriggio sembrava che si stesse di nuovo intasando la viabilità del paese, come era successo la domenica precedente, ma per fortuna è stato un falso allarme. Quando la SS36 è stata riaperta su entrambe le carreggiate il traffico ha defluito molto bene e a Colico non abbiamo avuto nessun problema”.

Le criticità, invece, si sono concentrate come detto più a sud per via degli incidenti, aggravandosi ulteriormente in serata, intorno alle 22, per poi ritornare alla normalità circa un’ora dopo.

Una settimana fa il paese era rimasto paralizzato

Lo scenario per Colico è stato quindi molto diverso rispetto a quello vissuto domenica 28 giugno, quando il traffico di rientro aveva completamente mandato in crisi la viabilità locale.

In quell’occasione era stata la stessa Monica Gilardi a descrivere una situazione senza precedenti. “Non era mai capitata una cosa del genere, addirittura anche la viabilità interna era completamente congestionata e diventava difficile spostarsi da un punto all’altro del paese”, aveva dichiarato.

Proprio dopo quella giornata, Anas, in accordo con Prefettura di Lecco, Provincia di Lecco e amministrazioni comunali, aveva deciso di modificare temporaneamente la gestione della SS36, aprendo due corsie in direzione Lecco-Milano nella galleria Monte Piazzo e deviando il traffico diretto verso Sondrio sulla SP72 tra Bellano e il Trivio di Fuentes dalle ore 14 alle ore 23.

Grazie a questa misura Colico ha evitato il collasso, anche se una serie di eventi imprevisti ha comunque provocato pesanti rallentamenti lungo la direttrice del Lago di Como. Con la conclusione dei lavori prevista nei prossimi giorni, la speranza è che già dal prossimo fine settimana la SS36 possa tornare a una circolazione regolare, senza ulteriori limitazioni legate agli interventi di Anas lungo la statale.