SS36, lavori allo svincolo di Piona, le rampe restano chiuse tre giorni

Sarà attivo un restringimento lungo l’asse principale della statale in corrispondenza dello svincolo

COLICO – Anas ha programmato l’intervento di ripristino della pavimentazione lungo le rampe dello svincolo di Piona, al km 85 della statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” nell’ambito del territorio comunale di Colico, in provincia di Lecco.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, a partire dalle 7:00 di lunedì 20 luglio e fino alle 20:00 di martedì 21 luglio saranno chiuse al traffico le rampe di ingresso e uscita lungo la carreggiata in direzione nord/Svizzera, mentre dalle 7:00 alle 20:00 di mercoledì 22 luglio saranno chiuse le rampe di ingresso e uscita sulla carreggiata in direzione sud/Milano.

Sarà inoltre attivo un restringimento lungo l’asse principale della statale in corrispondenza dello svincolo. Durante la chiusura delle rampe, sarà possibile immettersi e uscire dalla statale al successivo svincolo di Colico (km 91).

L’intervento rientra nel programma di manutenzione delle opere gestite da Anas ed è finalizzato a elevare il livello di servizio delle infrastrutture.

Anas raccomanda agli utenti la massima prudenza in prossimità dell’area di cantiere e il rispetto della segnaletica temporanea e dei limiti di velocità lungo il tratto interessato dai lavori.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.