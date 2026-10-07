Turismo a Mandello, quasi 2.500 visitatori all’Infopoint in cinque mesi: picco a luglio

Da aprile ad agosto lo sportello ha garantito oltre mille ore di apertura. Crescono gli stranieri e aumentano i soggiorni di più giorni

Mancano ancora i dati di settembre e ottobre, attesi anche per misurare l’effetto Motoraduno. L’assessore Nessi: “La qualità della nostra offerta e l’attrattività del territorio vengono premiate”

MANDELLO – Oltre 2.400 persone accolte in cinque mesi, più di mille ore di apertura e un’estate nella quale il peso del turismo internazionale è diventato sempre più evidente. I dati raccolti dall’Infopoint di Mandello, affidato per il 2026 alla Pro Loco, permettono di tracciare un primo bilancio dei flussi turistici tra aprile e agosto.

Nel complesso, nei primi cinque mesi di attività presi in esame, lo sportello ha registrato 2.490 visitatori, distribuiti in 1.548 accessi, garantendo 1.004 ore di apertura al pubblico. Il dato, tuttavia, non rappresenta ancora il bilancio dell’intera stagione: mancano settembre e ottobre, fondamentali per completare la fotografia del 2026 e, soprattutto, per misurare l’effetto del Motoraduno Moto Guzzi e della coda autunnale della stagione turistica.

L’andamento mensile mostra chiaramente una crescita con l’avvicinarsi dell’estate. Ad aprile registrati 413 visitatori in 248 accessi, con 176 ore di apertura e una media di 2,3 visitatori all’ora. A maggio il dato è sceso a 339 visitatori e 225 accessi, nonostante l’aumento dell’orario complessivo a 184 ore: la media si era fermata a 1,8 visitatori all’ora.

Un servizio che nel frattempo ha anche cambiato volto. L’Infopoint oggi accoglie i visitatori nella nuova struttura realizzata all’inizio del Viale dei Giardini, nell’ambito della riqualificazione dell’area. Il nuovo spazio, più grande e più visibile rispetto alla vecchia casetta in legno, era stato presentato nel 2025 insieme al primo lotto dei lavori ai giardini pubblici. Un intervento che ha rafforzato anche fisicamente il presidio turistico cittadino, diventato nel 2026 ancora più centrale grazie all’estensione degli orari di apertura, restando accessibile tutti i giorni da aprile a ottobre.

Da maggio a luglio i visitatori quasi raddoppiano

Il cambio di passo arriva con giugno. I visitatori salgono a 535, con 347 accessi e 210 ore di apertura: rispetto a maggio l’incremento delle presenze è di quasi il 58%, mentre la media torna a salire a 2,5 persone all’ora.

È però luglio il mese più intenso tra quelli finora analizzati: 645 visitatori e 392 accessi, con 217 ore di apertura e una media di 3 visitatori all’ora. Rispetto a giugno le persone accolte aumentano di oltre il 20%, mentre rispetto al minimo di maggio la crescita sfiora il 90%.

Ad agosto si registra una fisiologica flessione rispetto al picco di luglio, ma i numeri rimangono elevati: 558 visitatori in 336 accessi, sempre con 217 ore di apertura. La media è di 2,6 visitatori all’ora. Il calo rispetto a luglio è del 13,5%, ma agosto rimane comunque sopra giugno e registra circa il 35% di visitatori in più rispetto ad aprile.

La curva dei cinque mesi è quindi piuttosto netta: 413 visitatori ad aprile, 339 a maggio, 535 a giugno, 645 a luglio e 558 ad agosto. Il minimo coincide con maggio, il massimo con luglio, mentre agosto mantiene volumi nettamente superiori a quelli primaverili.

Gli stranieri crescono con l’estate

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la provenienza dei visitatori. Ad aprile gli stranieri erano 99 su 413, poco meno di un quarto del totale. A maggio erano 95 su 339, circa il 28%, mentre a giugno salivano a 155 su 535, vicino al 29%.

Il salto più evidente arriva nei due mesi centrali dell’estate. A luglio gli stranieri sono 281 su 645 visitatori, mentre ad agosto sono 238 su 558: in entrambi i mesi il loro peso si attesta attorno al 43%.

Considerando l’intero periodo aprile-agosto, gli utenti stranieri dell’Infopoint sono stati 868, circa il 35% delle 2.490 persone complessivamente accolte. Ma è soprattutto la progressione mensile a mostrare come, con l’ingresso nella piena stagione estiva, la componente internazionale diventi centrale.

Ad agosto l’85% degli stranieri resta più giorni

Il dato probabilmente più significativo riguarda però la permanenza. Ad aprile, tra gli accessi degli stranieri, il 65% riguardava persone presenti sul territorio per più giorni. La quota era del 64% a maggio, scendeva al 57% a giugno per poi risalire nettamente con l’alta stagione: 73% a luglio e addirittura 85% ad agosto.

Non cambia quindi soltanto il numero degli stranieri che entrano all’Infopoint, ma anche il loro modo di vivere Mandello. Nei mesi estivi il visitatore internazionale appare sempre meno legato alla semplice escursione giornaliera e sempre più al soggiorno prolungato.

La stessa evoluzione emerge osservando tutti gli accessi, indipendentemente dalla nazionalità. Ad aprile quelli riferiti a persone che soggiornavano più giorni rappresentavano il 27%, a maggio il 28%, a giugno il 23%. A luglio la quota sale al 37% e ad agosto arriva al 46%.

Parallelamente diminuiscono gli accessi di chi visita il territorio soltanto in giornata: erano il 50% a maggio e il 49% a giugno, scendono al 41% a luglio e al 33% ad agosto.

Il visitatore tipo? Soprattutto tra i 36 e i 60 anni

Anche la composizione anagrafica presenta una certa continuità. La fascia tra i 36 e i 60 anni è quella più rappresentata in tutti i mesi: vale il 42% ad aprile, sale al 50% a maggio, si attesta al 43% a giugno, al 44% a luglio e al 46% ad agosto.

Seguono generalmente gli over 60, che oscillano tra circa un quarto e un terzo del totale. Ad agosto, per esempio, sono 156 su 558 visitatori, pari al 28%, mentre la fascia 21-35 anni rappresenta il 15%.

Un altro elemento emerge analizzando la composizione degli accessi: il visitatore singolo resta il target prevalente, ma durante l’estate aumenta il peso delle famiglie. Se a maggio e giugno rappresentavano soltanto il 9% degli accessi, a luglio salgono al 18% e ad agosto si mantengono al 16%.

Cosa chiedono i turisti all’Infopoint

Le richieste aiutano anche a capire il ruolo concreto dello sportello. La voce più importante resta quella delle informazioni turistiche generiche, particolarmente forte tra gli stranieri. Ad agosto questa categoria rappresenta il 45% dei visitatori serviti; seguono il materiale cartaceo con il 26%, gli eventi con il 13%, i trasporti con il 7% e gli itinerari con il 6%.

Il quadro cambia leggermente durante la stagione. In primavera aveva un peso maggiore la richiesta di mappe e materiale cartaceo, mentre con l’avanzare dell’estate crescono le informazioni generali sulla destinazione e le necessità legate agli spostamenti e agli itinerari.

È un dato che conferma la funzione dell’Infopoint non soltanto come punto in cui ritirare materiale, ma come luogo di orientamento diretto per chi arriva a Mandello e deve organizzare il proprio soggiorno.

“Un punto di riferimento essenziale”

Accolto positivamente questa prima fotografia della stagione 2026. “I dati dei primi cinque mesi confermano il nostro Infopoint come un punto di riferimento essenziale per l’accoglienza turistica della città. L’estensione degli orari d’apertura fin dalla primavera ci ha consentito di offrire un servizio continuo e capillare sul territorio”, commenta l’assessore al Turismo e al Commercio Silvia Nessi.

Particolare attenzione viene riservata proprio alla componente estera: “La costante e qualificata presenza di visitatori internazionali nei mesi estivi premia la qualità della nostra offerta e l’attrattività del territorio”, sempre l’assessore. Ma il dato più atteso deve ancora arrivare: “Siamo ora in attesa di poter elaborare i dati di settembre che, visto il grande successo del Motoraduno e le giornate ancora calde, potrebbero riservarci piacevoli sorprese. Successivamente lo sguardo si sposterà sugli eventi della stagione fredda, puntando con decisione sulla destagionalizzazione per rendere Mandello attrattiva e viva durante tutto l’arco dell’anno, anche a seguito dell’apertura del rinnovato Museo Moto Guzzi e dell’intero sito produttivo“, conclude Nessi.

I primi cinque mesi raccontano intanto una tendenza abbastanza definita: l’Infopoint lavora di più con l’arrivo dell’estate, cresce la quota internazionale e aumentano soprattutto i visitatori che scelgono di fermarsi sul territorio per più giorni. Non resta che attendere i dati di settembre e la fine di ottobre per avere un bilancio definitivo. L’Infopoint di Mandello resterà accessibile ai visitatori dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 18.00 e a venerdì a domenica dalle 9.39-13.30 e dalle 14.00-18.00.