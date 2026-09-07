Turismo a Varenna. Regole rispettate e traffico ridotto in centro: un primo bilancio

L’estate non è ancora conclusa, ma il nuovo regolamento per gestire i flussi turistici supera la prova. Il sindaco: “Nessuna sanzione, è stato ben recepito”

Promosso anche il senso unico da sud a nord in centro, che dal 12 settembre tornerà a essere attivo solo nei weekend: “Con la nuova viabilità il traffico nel nucleo storico si è ridotto di circa il 70%”.

VARENNA – La stagione turistica non è ancora conclusa, ma un primo bilancio sulle misure introdotte dal Comune per gestire meglio i flussi può già essere tracciato. Il nuovo regolamento di Polizia Urbana, entrato in vigore nei mesi scorsi, non ha fatto registrare particolari criticità: nessuna sanzione e, secondo il sindaco Mauro Manzoni, regole sostanzialmente comprese e rispettate.

Le norme erano state approvate dal Consiglio comunale il 26 giugno attraverso una modifica al Regolamento di Polizia Urbana e avevano introdotto una serie di disposizioni legate al decoro, alla tranquillità del borgo e alla gestione dei gruppi organizzati: tra queste il divieto per le guide di utilizzare altoparlanti, percorsi dedicati per i gruppi turistici e prescrizioni contro comportamenti poco consoni negli spazi pubblici, come circolare in costume o a torso nudo.

A distanza di oltre due mesi, il primo bilancio resta positivo. “In linea di massima è stato tutto rispettato e il regolamento è stato ben recepito. Non abbiamo elevato sanzioni e non ci sono capitati casi particolari da gestire”, spiega Manzoni. Il sindaco precisa però un aspetto importante: non si tratta di una misura stagionale. “Il regolamento vale sempre. Non nasce soltanto per i mesi estivi, ma stabilisce delle regole che restano in vigore durante tutto l’anno”.

Già a fine luglio il Comune aveva registrato una buona risposta: gli avvisi riferiti alle nuove misure introdotte erano stati posizionati nei punti più frequentati del paese anche in doppia lingua e, secondo il primo cittadino, pure i gruppi organizzati si erano adeguati senza problemi.

Il ritorno dei treni e il nodo traghetti

Per Varenna il 2026 ha rappresentato anche il ritorno a una situazione più vicina alla normalità sul fronte ferroviario. Lo scorso anno la lunga sospensione dei treni sulla linea Lecco-Tirano per lavori all’infrastruttura legati alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 aveva condizionato la stagione, costringendo il territorio a fare i conti con autobus sostitutivi e una gestione tutta nuova dei flussi turistici.

“Con i treni siamo tornati al tipo di turismo precedente, quello soprattutto giornaliero e mordi e fuggi, insieme naturalmente a chi soggiorna nelle case vacanza”, osserva Manzoni. Dalla stazione, soprattutto nelle ore di maggior afflusso, continuano quindi a scendere centinaia di persone, molte delle quali si dirigono verso il lago e la zona dell’imbarcadero.

È proprio l’area dei traghetti a restare uno dei punti più delicati. “Lì si formano le solite code. Quando i visitatori scendono dal treno si dirigono principalmente in quella direzione. Lo spazio è piccolo e gioco forza qualche problema si crea”.

Una pressione che, secondo il sindaco, non dipende tanto dalle automobili quanto dalla fortissima presenza pedonale. “Il traffico delle auto non è neanche esagerato: sono soprattutto le persone a piedi. Anche se il silos in centro è sempre pieno”. Un fenomeno ormai strutturale per un borgo dalle dimensioni contenute, dove l’altissimo numero di visitatori si concentra in pochi punti e lungo percorsi obbligati.

Il senso unico ha ridotto il traffico nel centro

Tra le misure che Manzoni promuove con maggiore convinzione c’è la modifica alla viabilità nel nucleo storico. L’inversione del senso unico in direzione sud-nord, che interessa Viale Polvani, via IV Novembre, piazza San Giorgio e via Corrado Venini, era stata sperimentata per la prima volta nel 2025 proprio durante l’emergenza legata agli autobus sostitutivi.

L’esperimento aveva dato risultati immediati e quest’estate la soluzione è stata riproposta. “Ha funzionato molto bene. Abbiamo ridotto di circa il 70% il traffico nel nucleo storico e non abbiamo più avuto gli ingorghi che si verificavano in precedenza”, sottolinea il sindaco.

Una misura che comporta inevitabilmente qualche sacrificio. “Per chi magari deve percorrere quella strada più volte al giorno può esserci un disagio, perché il tragitto si allunga. Però, come in ogni miglioramento, c’è sempre qualche sacrificio da fare. Nel complesso il traffico in centro è migliorato notevolmente”. Già a luglio il Comune aveva rilevato una diminuzione superiore al 50% del traffico veicolare con il senso unico sud-nord, con benefici anche per la sicurezza dei pedoni.

La sperimentazione estiva si è conclusa a fine agosto, ma il provvedimento non scompare. Con una nuova ordinanza della Polizia Locale è infatti prevista nuovamente l’istituzione del senso unico in direzione sud-nord dal 12 settembre fino a dicembre, tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 19, lungo Viale Polvani, via IV Novembre, piazza San Giorgio e via Corrado Venini. La scelta ricalca quanto già fatto dopo l’estate 2025, quando il Comune aveva deciso di mantenere il senso unico nei fine settimana proprio alla luce dei risultati ottenuti.

“Ogni anno valutiamo il periodo in cui attivarlo in base al calendario e alle necessità che emergono, comprese feste ed eventi primaverili”, spiega Manzoni. Quest’anno l’Amministrazione aveva scelto di applicarlo in maniera continuativa dai primi giorni di luglio fino alla fine di agosto, per poi passare alla modalità del fine settimana.

Per il bilancio della stagione è ancora presto

Sul fronte delle presenze turistiche, Manzoni preferisce invece non anticipare conclusioni definitive. “È ancora presto per tracciare un bilancio preciso. Aspettiamo almeno la fine di ottobre, anche perché molte attività sono ancora aperte e la stagione non è conclusa”.

Il periodo realmente più tranquillo, aggiunge, è quello compreso tra l’Epifania e la fine di febbraio, quando il numero dei visitatori cala sensibilmente e molti esercenti chiudono temporaneamente.

Per Varenna, dunque, l’estate 2026 non è ancora da archiviare. Le prossime settimane serviranno a completare il quadro delle presenze e a capire con maggiore precisione l’andamento complessivo della stagione. Intanto, regolamento e nuova viabilità hanno già fornito indicazioni utili su come affrontare una pressione turistica che resta molto elevata, soprattutto nei fine settimana e nelle giornate di maggiore affluenza.