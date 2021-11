Giovedì l’inaugurazione del nuovo parcheggio alla Piccola

Cambia anche la viabilità: la nuova rotonda e l’addio al semaforo tra via Ghislanzoni a via Amendola

LECCO – Segue la riqualificazione del parcheggio pubblico de “La Piccola” (che sarà inaugurato e aperto al pubblico questa settimana, giovedì 2 dicembre) la realizzazione nell’area antistante, ovvero all‘intersezione tra via Amendola e via Digione, di una rotatoria a precedenza interna, comprensiva di attraversamenti pedonali in prossimità delle immissioni.

Come conseguenza delle modifiche strutturali della carreggiata, fanno sapere in una nota dal Comune, il flusso veicolare proveniente da via Ghislanzoni, in uscita su via Amendola, sarà disciplinato con l’obbligo di fermarsi e dare precedenza ai veicoli che transitano lungo in via Amendola e la direzione obbligatoria a destra per i veicoli che da via Ghislanzoni si immettono in via Amendola. L’impianto semaforico resterà attivo in modalità lampeggiante.

“La riqualificazione urbana del parcheggio de La Piccola – sottolinea l’assessore alla viabilità del Comune di Lecco Renata Zuffi – è l ‘occasione per avviare la realizzazione, in via sperimentale, di alcune delle proposte inserite nel PGTU per regolare i flussi di attraversamento in entrata e in uscita della città”.

Con la nuova viabilità la fermata di linea, lungo via Amendola, angolo via Digione, sarà anticiapata di circa 40 metri.