Il grande Arthur Miles sul palco con la scuola media Manzoni per Telethon

Strepitoso Concerto di Natale per l’orchestra e il coro della scuola calolziese

L’ospite internazionale ha incantato il folto pubblico con la sua voce graffiante

CALOLZIOCORTE – Una serata davvero unica quella che si è svolta lunedì al Dancing Lavello. Protagonisti il coro e le orchestre della scuola secondaria di primo grado Manzoni di Calolziocorte che hanno regalato un Concerto di Natale davvero eccezionale. L’impegno dei giovanissimi studenti è stato premiato dalla presenza di un grandissimo della musica internazionale blues, jazz e R&B, Arthur Miles, che ha cantato il folto pubblico cantando al fianco dei ragazzi.

A tutto questo va aggiunto l’aspetto, forse, più importante: quest’anno il tradizionale appuntamento aveva un fine benefico affiancando Telethon nella raccolta fondi destinata a sostenere la ricerca delle malattie genetiche rare. “Siete bellissimi su questo palco e vedere la sala piena di pubblico è davvero emozionante” ha ripetuto più volte il professor Massimo Tavola che ha presentato l’evento.

Una dopo l’altra si sono esibite le classi dell’indirizzo musicale, dalla prima alla terza, accompagnate dal coro della scuola e guidate da professori davvero appassionati. Le esibizioni hanno strappato moltissimi applausi fino al gran finale che ha visto protagonista il grande Arthur Miles, con la sua voce graffiante ha interpretato dei veri e propri monumenti della musica blues sempre accompagnato dai professori della scuola.

Inutile dire che l’entusiasmo è stato grandissimo a partire dalla dirigente della scuola Sabrina Scola e dal vicesindaco di Calolziocorte Aldo Valsecchi che hanno esortato i ragazzi a coltivare i propri sogni. Durante la serata c’è stato spazio anche per l’appassionato intervento di Gerolamo Fontana (presidente Uildm Lecco) e Renato Milani (coordinatore provinciale Telethon) che hanno sottolineato quanto sia preziosa anche la più piccola goccia per sostenere Telethon e la ricerca, ricordando i successi ottenuti dalla Fondazione in tanti anni di attività, dando speranza a chi non aveva nemmeno una possibilità.

Una serata speciale che, tra gli altri, ha visto il sostegno dei fratelli Ferruccio e Cesare Malinverno che hanno messo a disposizione il Dancing Lavello e della Cartiera dell’Adda (sempre al fianco delle scuole calolziesi) che ha coperto le spese tecniche per la realizzazione della serata. Era la prima volta che la scuola media Manzoni organizzava una serata così in grande stile e il risultato è stato eccezionale, chissà quali altre sorprese riserveranno questi bravissimi ragazzi!