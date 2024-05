CAI Bellano: successo per la giornata di avvicinamento all’arrampicata in falesia

Grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa che ha coinvolto più di quaranta persone

Nei prossimi mesi in arrivo altre proposte della sezione CAI di Bellano

PIURO – Proseguono le iniziative della sezione bellanese del CAI con la giornata di avvicinamento all’arrampicata in falesia che si è svolta domenica 12 maggio presso la falesia “Sasso del Drago” a Piuro.

Dopo aver raggiunto di prima mattina la struttura della Val Bregaglia in auto, il folto gruppo, composto da una quarantina di soci della sezione CAI di Bellano, di altre sezioni e simpatizzanti di tutte le età, ha seguito con attenzione la breve spiegazione della guida alpina che ha spiegato come affrontare in sicurezza questa affascinante attività e come utilizzare l’idonea attrezzatura. Successivamente tutti i partecipanti si sono cimentati nell’arrampicata su roccia scalando i numerosi itinerari e mettendosi alla prova affrontando difficoltà differenti.

Grande soddisfazione e grande entusiasmo da parte di tutti, bambini e meno giovani (il più anziano 77 anni) per una giornata che si è svolta all’insegna dell’allegria e che si è conclusa con una merenda in compagnia.

Continueranno nei prossimi mesi le numerose proposte della sezione CAI di Bellano con attività adatte a semplici escursionisti ed alcune rivolte ad alpinisti più esigenti.

Domenica 19 maggio i soci parteciperanno alla “Giornata del Verde Pulito 2024” con la pulizia dei sentieri del territorio, proposta dal Comune di Bellano in collaborazione con la sezione CAI bellanese e con le associazioni locali.

Il direttivo invita tutti a visitare i propri profili social per rimanere aggiornati sulle prossime proposte che, ricorda, sono aperte ai soci di tutte le sezioni CAI e ai simpatizzanti che si vogliono avvicinare al sodalizio; segnala inoltre che i posti disponibili per la salita alpinistica al Breithorn Occidentale (4165 m) in programma per il 6 e 7 luglio sono andati esauriti in breve tempo.