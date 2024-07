Erve, realizzato l’impianto di efficientamento energetico presso la scuola

L’impianto, finanziato dai fondi UE, genera 10kW di potenza

Nelle prossime settimane l’appalto per mettere i pannelli presso il centro sportivo comunale

ERVE – È entrato in funzione negli scorsi giorni l’impianto di efficientamento energetico (insieme di operazioni che permettono di contenere i consumi energetici) dell’edificio scolastico di Erve. È stato realizzato un impianto fotovoltaico da 10kW di potenza grazie a un finanziamento di 50.000 euro proveniente dai fondi “Next Generation” dell’Unione Europea, fruibili nell’ambito del PNRR.

Nelle prossime settimane verranno appaltati anche i lavori per la realizzazione di un altro impianto fotovoltaico con sistema di accumulo presso il centro sportivo comunale. L’impianto, come il primo, avrà potenza di 10kW e sarà realizzato grazie ad un altro finanziamento di 50.000 euro.

“Siamo molto soddisfatti che un piccolo comune come il nostro sia riuscito in tempi brevi ad utilizzare questi importanti finanziamenti che porteranno ad una riduzione dei costi

sulle utenze dei nostri edifici pubblici riducendone la spesa, passo importante per l’eventuale creazione di una comunità energetica” fa sapere il sindaco Giancarlo Valsecchi.