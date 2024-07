Calcio. La Lecco Alta, ufficialmente in 1^ categoria, si presenta

Ieri sera al campo di San Giovanni la presentazione della squadra stagione 2024/2025

Il DS Aldeghi: “Ripeto le stesse parole dello scorso anno, il nostro obiettivo è la salvezza”

LECCO – Una presentazione che ha il sapore di una vittoria per la Lecco Alta, squadra di calcio guidata da mister Luca Valsecchi. Proprio ieri, infatti, è arrivata l’ufficialità della promozione in 1^ Categoria. Una notizia tanto attesa quanto sperata, con la squadra nata 10 anni fa riunendo i rioni alti di Lecco (Laorca e San Giovanni) la quale, di fatto, come ha sottolineato lo stesso sindaco di Lecco Mauro Gattinoni presente ieri sera, giovedì, “è la seconda squadra della città dopo la Calcio Lecco”.

Tanti i sorrisi sui volti di tutti al campo di San Giovanni, dai giocatori ai dirigenti, con mister Valsecchi che nel suo intervento, dopo aver ringraziato tutti di cuore per la scorsa stagione ha aggiunto: “Il gruppo è stato l’elemento trainante che ci ha permesso di ottenere questo risultato, spero che si prosegua lungo questa strada e che i nuovi innesti recepiscano i valori che sottendono alla Lecco Alta”.

Guardando alla prossima stagione, il mister si è limitato a dire: “Sarà un campionato tosto, difficile, però – rivolgendosi ai suoi ragazzi ha aggiunto – ho la massima fiducia in voi e sapete benissimo che con il lavoro, sacrificio, impegno e dando qualcosa in più del 100% si possono ottenere grandi risultati”.

A fare gli onori di casa è stato il presidente Lorenzo Villa che ha ringraziato tutte le persone del Gruppo Sportivo sottolineando come “negli sport di squadra ciò che si ottiene o non si ottiene non dipende dalla singola persona ma dal gruppo. Se vuoi siete riusuciti ad ottenere questo risultato importante, arrivando per la prima volta nella storia della Lecco Alta in 1^ categoria è merito delle vostre indubbie capacità, ma è anche grazie al lavoro di tutte le persone che seguono la squadra”.

Quindi, il presidente ha concluso: “Quello che chiedo è di portare avanti ciò che abbiamo fatto nelle stagioni passate con sacrificio, voglia e dedizione. La 1^ Categoria non sarà un campionato semplice. Facciamo un campionato liberi da qualsiasi situazione psichica, non dobbiamo fare un campionato per arrivare primi quest’anno, ma dobbiamo fare un campionato per restare in categoria”.

A ribadirlo è stato anche il Direttore Sportivo Marco Aldeghi: “Ripeto le stesse parole dello scorso anno, il nostro obiettivo è la salvezza. Se poi otterremo qualcosa di più, tanto meglio”.

Il sindaco ha rimarcato come il successo della Lecco Alta è “un esempio di impegno e passione. Una realtà rionale che ha ottenuto un grande risultato”.

Alla serata sono intervenuti anche Roberto Bario, delegato CRL FIGC Lombardia, membro della consulta e fiduciario Coni che si è complimentato con la squadra e con tutto lo staff, così come il delegato provinciale della FIGC Giovanni Colombo e Roberto Nigriello, presidente del Consiglio Comunale di Lecco.

Infine, ma non da ultimo, le parole significative di don Claudio Maggioni: “Divertitevi e fate divertire. Abbiamo visto recentemente giocatori che non si sono divertiti, quindi non dimenticatelo”.

Poi, le foto di rito con la serata che è proseguita con un doppio brindisi, uno per l’ufficialità della promozione in 1^ Categoria e il secondo per il più classico degli “in bocca al lupo” per la nuova avventura che la Lecco Alta dovrà affrontare nell’imminente stagione 2024/2025.

A seguire la galleria fotografia

Lo Staff

Lorenzo Villa – Presidente

Luca Valsecchi – allenatore

Nicola Stefanoni – vice allenatore

Salvatore Sinopoli – team manager / accompagnatore

Achille Dell’oro – preparatore dei portieri

Marco Aldeghi – direttore sportivo

La rosa

PORTIERI

Frigerio Pietro

Invernizzi Mattia

DIFENSORI

Battazza Emanuele

Dell’oro Stefano

Palazzo Samuele

Passerini Mattia (nuovo)

Pozzi Luca

Rotta Nicolò

Sinopoli Davide (nuovo)

CENTROCAMPISTI

Ciresa Riccardo

Codega Lorenzo

Compaore Zakaria

Dodesini Carlo

Gentile Manuel (nuovo)

Fabrizio Mattia (nuovo)

Galli Francesco (nuovo)

Manfreda Ricky

Mazzarini Luca (nuovo)

Rapone Antonio

Rapone Maurizio

Teli Andrea

Stefanoni Alessio

ATTACCANTI

Commodaro Daniele

Orio Matteo

Spreafico Tommaso (nuovo)