Confartigianato. Torna ‘Aperti per ferie’, oltre 700 le imprese aderenti

L’iniziativa per andare incontro a cittadini e turisti è giunta alla sua 29^ edizione

92 le imprese che resteranno aperte anche il giorno di Ferragosto

LECCO – Torna anche quest’anno ad agosto ‘Aperti per ferie’, l’iniziativa di Confartigianato Imprese Lecco giunta alla sua 29^ edizione che raccoglie le imprese associate aperte e reperibili durante il mese di agosto. A dispetto dell’età, oramai avanzata, ‘Aperti per ferie’ continua a riscuotere un successo crescente. Sono 704 infatti le imprese che hanno deciso di aderire quest’anno, comunicando giorni e orari durante i quali saranno reperibili e a disposizione del pubblico, oltre a indirizzo, contatti e mappa per la navigazione: il tutto consultabile gratuitamente, anche in lingua inglese, sul sito web dedicato, apertoperferie.artigiani.lecco.it, online fino al 31 agosto.

“Anche quest’anno siamo arrivati all’appuntamento con Aperti per ferie che la nostra associazione propone ormai da 29 anni – ha commentato la presidente Ilaria Bonacina – si tratta di un momento atteso sia dai nostri associati, che dai cittadini, che grazie a questo servizio possono affrontare senza preoccupazioni il periodo centrale dell’estate. Quante volte è capitato, in passato, di avvicinarsi al mese di agosto temendo che potesse capitare qualche imprevisto, per le difficoltà che si sarebbero inevitabilmente incontrate per risolverlo? Oggi non è più così, grazie alla rete che Confartigianato ha creato oramai tre decenni fa per mettere in connessione diretta gli artigiani e le famiglie”.

Una rete irrinunciabile, divenuta negli anni riferimento anche per i turisti, sempre più numerosi sul nostro territorio, dalla Brianza, a Lecco, passando dal lago e dalla Valsassina. “Lo scorso anno sono stati 440 mila gli arrivi in Provincia di Lecco – ha ricordato Bonacina – dati in costante aumento, si parla del 27,2% in più degli arrivi e del 18,8% in più delle presenze rispetto al 2022. Si tratta dunque di un aspetto di grande importanza anche per l’economia territoriale”.

Dello stesso avviso Matilde Petracca, Segretario Generale di Confartigianato Imprese Lecco, che ha voluto sottolineare anche la valenza prettamente sociale delll’iniziativa: “Il riferimento ai turisti è doveroso, ma voglio però evidenziare che al centro c’è la persona: Confartigianato, nel rispetto del radicamento sul territorio, che da sempre la contraddistingue, vuole porsi non solo accanto ai propri associati ma anche ai cittadini che nel mese di agosto non vengono lasciati soli, neanche ad agosto”.

Come evidenziato, sono esattamente 704 le imprese associate che hanno scelto di aderire ad ‘Aperti per ferie’, quasi il 10% in più dello scorso anno (erano 648). Ci sono artigiani di ogni settore, dall’alimentarista al termoidraulico, dal tassista al falegname, dall’autoriparatore all’incisore (new entry di quest’anno), e poi ancora parrucchieri, estetisti, pittori edili e fotografi. Il ‘podio’ delle adesioni anche quest’anno va agli artigiani delle categorie benessere e autoriparatori, un incremento è stato registrato tra gli informatici. “Sul totale – ha fatto sapere Petracca – sono ben 92 le imprese che saranno aperte anche il giorno di Ferragosto mentre 67 saranno aperte tutto il mese”.