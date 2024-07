Dalla Patagonia a Lecco. Concerto dei Siete Venas From Del Monte ai Piani Resinelli

Gli artisti argentini si esibiranno gratuitamente il 26 luglio in Piazza della Chiesa

La band propone musica rock mescolata a ritmi latinoamericani

PIANI RESINELLI – Cade il 26 luglio il cinquantesimo anniversario della conquista della parete ovest del Cerro Torre, un’inaccessibile e spettacolare montagna situata in Patagonia, tra Argentina e Cile. È per questa ragione che in questa data, alle ore 21.00, suoneranno in Piazza della Chiesa ai Piani Resinelli i Siete Venas From Del Monte, gruppo argentino originario di El Caltèn, proprio in Patagonia.

La band argentina ha all’attivo 5 album e oltre 400 spettacoli in Argentina e Cile, territori con cui i musicisti hanno creato una profonda identità. La musica proposta segue tendenze ska, punk e rock, a cui vengono mescolate ritmi latinoamericani come la cumbia e la musica folk. La band si esibirà ai Piani Resinelli nel contesto di un tour europeo volto a promuovere la loro proposta musicale al di fuori della Patagonia.

L’evento, organizzato dal gruppo Ragni della Grignetta del C.A.I di Lecco sarà gratuito. In caso di maltempo il concerto si terrà nella palestra di Ballabio, in Via Roccolo 8.

