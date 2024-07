Dopo il successo a Lecco, la Lake Arena torna a Bellano

In programma il tributo a Raffaella Carrà e a Fabrizio De Andrè

Il palco galleggiante ha attirato 3.500 spettatori in tre serate

BELLANO – Il palco galleggiante ritorna con altri eventi a Bellano, dopo aver incassato il successo a Lecco con 3.500 spettatori che hanno assistito in tre serate agli spettacoli di Roberto Porroni Trio, Paolo Fresu e Alex Britti. Per gli ultimi due artisti, si è registrato il sold out in quella che è stata battezzata la “Lake Arena” di fronte alle gradinate di Lungo Lario Piave. I prossimi appuntamenti a Bellano sono in programma per venerdì 2 agosto con il tributo a Raffaella Carrà e venerdì 9 agosto con l’omaggio a Fabrizio De Andrè.

Il progetto sta riscuotendo non solo un grande apprezzamento del pubblico, ma anche degli artisti che si esibiscono su questa inconsueta postazione in location capaci di esaltare la bellezza del lago. Un successo che lo stesso sindaco di Bellano, Antonio Rusconi, dopo i primi due spettacoli di inaugurazione con oltre mille spettatori, ha deciso di replicare con due nuovi appuntamenti.

“Abbiamo sostenuto con convinzione la realizzazione di questa arena galleggiante – commenta il sindaco lecchese – e quest’estate dopo le due serate a Luglio che hanno riscosso grande successo, ancora con più convinzione abbiamo riportato questo palco sulle nostre rive”.

“Con gli altri comuni – conclude il sindaco – stiamo procedendo un passo alla volta per comprendere le potenzialità del progetto, ma è ormai già chiaro che con questi risultati la prossima estate potremmo costruire qualcosa di ancora più grande e magari con una cifra artistica che esalti le migliori produzioni alzando ancor di più il livello della proposta”.

I due nuovi spettacoli a Bellano saranno dedicati a Raffaella Carrà e Fabrizio De Andrè. Poi sarà la volta per tornare a Lecco dove saliranno a bordo i Sulutumana e Giovanni Allevi. Infine, l’ultimo appuntamento sarà a Colico con il gran finale grazie alla magia del violino di Saule Kilaite.

Il primo spettacolo a Bellano sarà in programma per venerdì 2 agosto alle ore 21 presso la spiaggia della foce del fiume Pioverna con “I Passo Carràbile“. Il progetto “Passo Carràbile”, tributo a Raffaella Carrà, nasce nel 2018 e si sviluppa con il passare degli anni cercando di riportare alla luce la carriera italiana ed internazionale dell’artista. I musicisti sono professionisti che lavorano da anni nel settore, accompagnati da due ballerini e coreografi, provenienti dalla scuola del Teatro dell’Opera.

Nel corso dello spettacolo, la “frontwoman” effettuerà più volte il cambio d’abito con i costumi di scena, per ricordare anche l’importanza del “visual” della showgirl originale. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al Palasole in via Vittorio Venete 23.

Il secondo appuntamento a Bellano è in programma per venerdì 9 agosto alle ore 21 presso la spiaggia della foce del fiume Pioverna nella quale i “Faber per sempre” offriranno un concerto in omaggio a Fabrizio De Andrè. Un repertorio senza tempo, eseguito da un gruppo di musicisti sotto la guida di Pier Michelatti, storico bassista del cantautore genovese. Il repertorio di Faber viene riproposto da chi è stato suo compagno di viaggio per anni, e vuole condividere l’emozione e l’intensità di quest’esperienza. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al Palasole in via Vittorio Venete 23.