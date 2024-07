“La Notte Bianca della Vigilia” apre la festa patronale di Bellano

Un weekend ricco di appuntamenti

“La festa patronale cade domenica 28 luglio”

BELLANO – Quest’anno a Bellano la festa patronale dei Santi Nazaro e Celso si festeggia in grande stile con l’appuntamento “La Notte Bianca della Vigilia” nella serata di sabato 27 luglio con tantissimi eventi per garantire divertimento a grandi e piccini. Dopo la grande notte bianca, domenica 28 luglio, la festa patronale proseguirà con la messa solenne alle ore 10.30, in chiesa parrocchiale, e il concerto del Corpo musicale Bellanese, alle ore 21, in Piazza San Giorgio. Invece, lunedì 29 luglio, si chiude con i Ludi di Santa Marta, alle ore 20.30, in piazza Tommaso Grossi.

La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero degli Esteri, con il contributo dell’Unione Europea e della Regione Lombardia che, attraverso il bando “Ognigiorno in Lombardia” ha assegnato al Comune di Bellano 10 mila euro.

“Considerato che la festa patronale cade domenica 28 luglio, abbiamo pensato di trasformare il sabato della vigilia in una lunga festa. Ecco allora l’appuntamento con ‘La Notte Bianca delle Vigilia’ – spiega Irene Alfaroli, assessore al Turismo del Comune di Bellano – In realtà gli eventi saranno distribuiti lungo tutto il pomeriggio di sabato, ma il gran finale sarà in serata con un grandioso spettacolo pirotecnico sul lungolago”.

Il programma degli eventi serali inizierà alle ore 18, ad eccezione delle visite alle chiese di Santi Nazario e Celso che verranno aperte alle ore 9.30.

“Per tutta la serata, fino al termine dello spettacolo pirotecnico sarà possibile fare giri sul lago a bordo delle Lucie, mentre non mancheranno varie postazioni dove ascoltare musica diversa e ballare – continua l’assessore – Ci saranno, poi, lo spettacolo di arte circense, lo show di ‘sand art’ con la realizzazione di disegni di sabbia e luce, il cabaret con i comici di Zelig, Colorado e Only Fun, animazione itinerante con ballerini country e trampolieri”.

Sarà possibile cenare e degustare piatti tipici. Dalle ore 19, in via Vittorio Veneto, aprirà il “Local Street Food” con delizie di strada locali a cura delle associazioni bellanesi. Una vera e propria rivisitazione in salsa Laghèe della diffusa moda dello street food.

Per agevolare i visitatori è stato organizzato un servizio gratuito di navette, che sarà attivo dalle ore 17.30 alle ore 2, garantendo i collegamenti con Vendrogno, Lezzeno, Ombriaco, Dervio e la stazione FS di Perledo.

“Anche in occasione della festa patronale abbiamo voluto attivarci per offrire a residenti e turisti un appuntamento speciale – commenta il sindaco Antonio Rusconi – Da parte mia un ringraziamento speciale va all’assessore Alfaroli, che si è prodigata per organizzare e coordinare gli eventi di sabato. Esprimo gratitudine anche a tutte le persone che hanno collaborato all’organizzazione della manifestazione, a tutte le associazioni di Bellano e agli enti superiori per averci concesso patrocini e contributi importanti”.

Il programma