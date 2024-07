Basket. Gimar Lecco, si riparte il 26 agosto

Si ricomincia dalla DR4 o dalla DR3

Potenziato il settore giovanile, verrà aperta una foresteria

LECCO – Dopo quattro anni di stop, il prossimo 26 agosto il Basket Lecco avrà nuovamente una prima squadra. Se sarà in DR4 o in DR3 lo deciderà la federazione, ma comunque le fondamenta per riportare la società bluceleste in alto sono state poste.

Il capo allenatore, come già annunciato da tempo, sarà coach Massimo Meneguzzo. Due gli assistenti allenatori: coach Filippo Toniolo – proveniente dal Tuminelli Milano – e coach Moeid Tavakoli, direttamente dalle giovanili lecchesi. Il preparatore atletico sarà il prof. Angelo Castagna, lo scorso anno alla WBT Calolziocorte.

Le novità della società lecchese non si fermano qui, perché i dirigenti lariani hanno scelto di investire forte nel settore giovanile. Lo svincolo automatico non ha creato problemi alla società, che ha confermato sostanzialmente tutti i giocatori del settore giovanile ed è anche riuscita a incrementare significativamente il gruppo, con l’aggiunta di quasi 30 giocatori tra nuovi U12, prestiti tramutati in tesseramenti e nuovi acquisti.

L’altra importante novità sarà l’apertura di una foresteria per i ragazzi provenienti da fuori provincia e l’attenta cura dello sviluppo tecnico e fisico degli atleti, grazie alla collaborazione col centro Gimar e mediante l’utilizzo del “D-Wall”.

Gli allenatori del settore giovanile e del minibasket sono stati confermati in blocco, segno di continuità nella progettazione.

“Siamo molto soddisfatti del numero di tesseramenti avuti – dichiara il vice presidente Florinda Rotta – una conferma che il lavoro svolto in questi anni è stato riconosciuto e apprezzato. Siamo pronti per continuare con lo stesso entusiasmo, passione e professionalità”.