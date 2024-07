Calcio Lecco. Minadeo punta sui giovani: Di Gesù è bluceleste

La Calcio Lecco si rafforza con il giovane, classe 2002, Enrico Di Gesù

Per il centrocampista contratto triennale fino al 2027

LECCO – La Calcio Lecco ha deciso di puntare sui giovani per la stagione in corso e lo fa accogliendo tra le fila un altro giocatore: Enrico di Gesù. Difatti, il centrocampista, scuola Milan, è un classe 2002 ed è già a disposizione di mister Francesco Baldini nel ritiro di Veronello.

Si tratta di un acquisto a titolo definitivo che ha valenza triennale che, appunto, avvalora il fatto che la nuova società bluceleste, targata Aliberti, ha un progetto di lungo periodo e di crescita per la compagine lecchese. Per lo più, la maggioranza dei calciatori che hanno disputato la Serie B lo scorso anno sono rimasti a Lecco quindi, l’obiettivo della dirigenza è anche quello di ritornare in cadetteria il prima possibile

Di Gesù è nato in provincia di Agrigento e cresciuto nel vivaio del Milan, con cui ha ottenuto anche tre convocazioni in Prima Squadra. Inoltre, è reduce da due stagioni in Serie C con il Fiorenzuola, con un bilancio complessivo di 57 presenze e 2 gol. Ha fatto parte delle nazionali giovanili italiane a livello di Under 16 e di Under 19.