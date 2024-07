Calcio Lecco : in prestito dal Pisa arriva Andrea Beghetto

Beghetto vanta una carriera di rilievo nelle principali categorie del calcio italiano. Ha indossato le maglie di Padova, Este, SPAL, Genoa, Frosinone, Alessandria, Perugia e Venezia, accumulando 43 presenze in Serie C, 143 in Serie B e 30 in Serie A. La sua vasta esperienza e le sue doti tecniche lo rendono un innesto prezioso per la squadra bluceleste.

L’arrivo di Beghetto si aggiunge ai recenti movimenti di mercato del Lecco, che ha già accolto Salvatore Dore e rinnovato il contratto di Mattia Tordini. La dirigenza, guidata dal direttore sportivo Antonio Minadeo, continua così a rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Andrea nella famiglia bluceleste – ha dichiarato Minadeo – La sua esperienza e le sue qualità saranno fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi”.

Con questo nuovo acquisto, la Calcio Lecco 1912 dimostra di voler puntare in alto, combinando talento giovane ed esperienza per affrontare al meglio la stagione 2024/25. La squadra si prepara quindi a scendere in campo con rinnovate ambizioni, pronta a competere ad alti livelli.