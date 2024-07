Monticello Brianza, Cinema sotto le stelle torna a Villa Greppi. Nove film in programma

Per la XV edizione di “Rapsodia d’Agosto” prevista la possibilità di cenare con menù ispirati ai film

“Due film in lingua originale per venire incontro alle richieste di un pubblico giovane”

MONTICELLO BRIANZA – Si preannuncia un’estasi di bellezza la XV edizione di “Rapsodia d’Agosto“, la rassegna cinematografica sotto le stelle nel suggestivo scenario di Villa Greppi, a Monticello Brianza. In programma la proiezione di 9 pellicole di qualità: da La zona di interesse di Jonathan Glazer a Foglie al vento di Aki Kaurismaki, da Anatomia di una caduta di Justine Triet a La sala professori di Ilker Çatak.

La rassegna inizierà l’1 e terminerà il 29 agosto, con le proiezioni programmate il lunedì e il giovedì alle ore 21.00 nel cortile delle scuderie.L’evento è promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi e curato dal Bloom di Mezzago.

Questa edizione celebrativa è arricchita dalla possibilità di cenare godendosi il tramonto sulla terrazza di Villa Greppi prima della proiezione del film. I menù, proposti dal Mago dei Fornelli, saranno ispirati al film in cartellone.

Per poter partecipare è necessario prenotarsi compilando il modulo su www.bloomnet.org o su www.villagreppi.it e indicando se è per il film, per la cena o per entrambi. L’iniziativa aderisce a cinema revolution: tutti i film europei costano 3,50 euro. Per gli altri film il prezzo è di 7 euro intero, 5 euro per over 65 e 4 euro per giovani di età inferiore a 26 anni. In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate.

“Villa Greppi non chiude le porte nemmeno ad agosto! Con la tradizionale rassegna cinematografica Rapsodia d’agosto vogliamo offrire l’opportunità di partecipare ad appuntamenti interessanti anche nel periodo meno vivace per il nostro territorio.

Quest’anno poi abbiamo introdotto due importanti novità: la possibilità di cenare, per

poter rendere ancora più completa e piacevole la serata all’aperto, e due film in lingua

originale, per venire incontro alle richieste di un pubblico giovane, che

apprezza in modo particolare le pellicole non doppiate” commenta Lucia Urbano, Presidente del Consorzio Brianteo Villa Greppi.

Il cartellone che, come ogni anno, include alcuni tra i più interessanti titoli degli ultimi

mesi si apre giovedì 1 agosto con “C’era una volta in Buthan” di Pawo

Choyning Dorji. Il film è ambientato nel Regno del Bhutan nel 2006. La democrazia sostituisce la monarchia e le autorità organizzano una finta elezione per “insegnare a votare”. Gli abitanti del posto non sembrano convinti e un monaco inizia a pianificare una misteriosa cerimonia per il giorno delle elezioni.

Si prosegue lunedì 5 agosto con la proiezione in inglese con sottotitoli di “Hit man – Killer per caso” di Richard Linklater. Il film narra Gary Johnson, il killer più ricercato di New Orleans. Chi lo assolda per uccidere la moglie o un socio ingombrante dovrebbe però guardarsi le spalle: in realtà Gary è un professore universitario e un collaboratore della polizia.

Giovedì 8 agosto si passa al premio Oscar come miglior film straniero e miglior sonoro

“La zona di interesse” di Jonathan Glazer. Rudolf Höss e la sua famiglia

vivono la loro quiete borghese in una tenuta fuori città, tra gioie e problemi quotidiani:

lui va al lavoro, lei cura il giardino e i figli giocano tra loro. C’è però un dettaglio

inquietante: accanto a loro, separato solo da un muro, c’è il campo di concentramento di

Auschwitz, di cui Rudolf è il direttore.

Lunedì 12 agosto tocca a “Foglie al vento” di Aki Kaurismaki. La storia, ambientata in una notte di Helsinki, narra dell’incontro di due solitudini, quella di un operaio e quella della cassiera di un supermercato. Entrambi vorrebbero conoscersi meglio, ma un numero di telefono scritto su un foglietto viene perduto e il loro incontro rinviato.

Si passa a “Gloria” di Margherita Vicario giovedì 15 agosto, film ambientato in un

istituto femminile nella Venezia di fine ‘700. È qui che la giovane Teresa, una ragazza

dal talento visionario, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i

secoli e sfida l’Ancien Régime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna.

Lunedì 19 agosto è la volta di “Tatami” di Zahra Amir Ebrahimi. La protagonista Leila,

campionessa iraniana di judo, si trova di fronte a una scelta impossibile: obbedire al

regime iraniano, come la sua allenatrice Maryam la implora di fare, e ritirarsi dal

campionato mondiale, o continuare a combattere per l’oro.

Fissata per giovedì 22 agosto, invece, la proiezione de “La sala professori“, con cui

Ilker Çatak racconta il malessere sociale riflesso nel mondo scolastico. Carla Nowak è

una nuova insegnante di una seconda media tedesca che decide di prendere l’iniziativa

per scoprire chi è il responsabile dei furti che si sono verificati nella scuola. Una scelta

che finisce per innescare un’imprevedibile reazione a catena.

Penultimo titolo in cartellone “Civil War” di Alex Garland, che sarà proiettato in versione originale inglese con sottotitoli lunedì 26 agosto. Il film esplora un’America sull’orlo del

collasso e in piena guerra civile, attraverso un gruppo di reporter e una giovanissima fotografa intraprende che rischiano la propria vita per raccontare la verità.

A chiudere l’edizione 2024 del cinema sotto le stelle è, giovedì 29 agosto,

“Anatomia di una caduta” di Justine Triet, Palma d’Oro a Cannes. Samuel,

scrittore irrealizzato, precipita dall’ultimo piano della baita di montagna in cui vive con

la moglie Sandra e il figlio non vedente di undici anni, Daniel. Cosa è successo?

L’uomo potrebbe essersi suicidato. Oppure è stato ucciso dalla moglie con la quale

forse era in rottura. Un dibattuto processo dovrà accertarlo.

Viene qui allegata la locandina dell’evento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Consorzio Villa Greppi: Tel 039 9207160 oppure Bloom: Tel 039 623853.