Addio a Don Roberto Brizzolari, vicario di Galbiate

E’ venuto a mancare ieri, giovedì

Aveva 75 anni, dal 2011 era Vicario di Galbiate

GALBIATE – E’ venuto a mancare nella giornata di giovedì 25 luglio don Roberto Brizzolari, vicario di Galbiate. Aveva 75 anni. Dal 2001 al 2011 è stato Parroco a Galbiate in Località di Villa Vergano presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Dal 2011 invece, è stato Vicario della Comunità Pastorale “S.Maria di Monte Barro” di Galbiate.

“Con dispiacere abbiamo appreso della scomparsa di Don Roberto. Con il Vicesindaco gli abbiamo fatto visita la scorsa settimana. Anche se sofferente ci ha accolto con gioia, come era solito fare. Lo ricordiamo come sacerdote e testimone di fede nella nostra comunità – ha fatto sapere Piergiovanni Montanelli, sindaco di Galbiate – lo ricordiamo anche come uomo mite e giusto, molto vicino alla sua gente, sempre con riservatezza e nel rispetto della dignità di ciascuno”.

“Fino all’ultimo – ha continuato il sindaco – è stato capace di donare pace e serenità a chiunque lo incontrasse, perchè don Roberto era fatto così. Poco amante dei “riflettori” e della visibilità, ma pronto a darsi da fare per accogliere chiunque fosse in condizioni di necessità impegnandosi in prima persona per la soluzione di situazioni a volte molto complesse”.

“Le mie più sincere condoglianze e quelle dell’intera amministrazione comunale al fratello don Angelo ed alle numerosissime persone cui don Roberto era affezionato” ha concluso il sindaco.

I funerali di Don Roberto si terranno domani, sabato 27 luglio alle ore 10 presso la chiesa di Villa Vergano.