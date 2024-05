“75 anni insieme” 300 invitati per la festa di Confapi Lecco Sondrio

Il presidente Enrico Vavassori: “Momento molto importante per la nostra associazione”

All’evento ci sarà anche il presidente nazionale Cristian Camisa

LECCO – Mancano due giorni all’evento finale di festeggiamenti per il 75esimo anniversario di fondazione di Confapi Lecco Sondrio.

Tutto esaurito al Palataurus di Lecco dove 300 invitati parteciperanno alla festa dell’Associazione delle piccole e medie imprese che venne fondata il 14 febbraio 1949 da una trentina di aziende del territorio.

Giovedì 23, si inizierà alle ore 17 con l’Assemblea privata degli associati per l’approvazione del bilancio e la presentazione del bilancio sociale 2023; si proseguirà dalle ore 18.30 con la serata di gala “75 anni insieme” in cui sono previsti, oltre alla cena, uno spettacolo teatrale dedicato alla storia di Confapi Lecco Sondrio, un ospite a sorpresa e le premiazioni delle aziende associate.

Tra i presenti, oltre agli imprenditori associati, anche il presidente nazionale di Confapi Cristian Camisa, il vice-presidente Francesco Napoli e il presidente di Confapi Lombardia Pierluigi Cordua.

“Sarà un momento molto importante per la nostra associazione – commenta Enrico Vavassori presidente di Confapi Lecco Sondrio –, di ritrovo, di festeggiamenti, ma soprattutto di celebrazione di una storia rilevante. Compiere 75 anni di attività significa aver percorso un tratto di strada notevole e per noi oggi portare avanti il testimone di chi ci ha preceduto e ha fatto un ottimo lavoro. Siamo molto felici e orgogliosi che così tante nostre aziende abbiano deciso di essere presenti giovedì per festeggiare questo anniversario, significa che c’è ancora voglia di stare insieme e sentirsi parte di un progetto comune. Inoltre, saranno presenti i vertici nazionali e regionali di Confapi, segnale importante che dà la misura di quanto la nostra territoriale sia considerata a livello nazionale”.