Colpo di scena a Verderio, la lista Progetto Verderio si ritira

La lista sosteneva il candidato sindaco Emanuele Greco

In campo restano Cambia Verderio e Siamo Verderio

VERDERIO – Colpo di scena a Verderio: la lista Progetto Verderio a sostegno del candidato sindaco Emanuele Greco si è ritirata dalla competizione elettorale.

Le motivazioni sono racchiuse nella nota stampa diffusa sui social nella giornata di ieri, lunedì: “La motivazione principale è che dopo aver ricevuto la notizia del malore e del tempestivo intervento subito dal nostro candidato Giuseppe Moretti e del secondo che dovrà subire non ce la sentiamo di affrontare una campagna elettorale che sarebbe senza l’entusiasmo che caratterizza questi momenti”.

La lista era sostenuta da Fratelli d’Italia. In campo per le elezioni dell’8-9 giugno restano Cambia Verderio e Siamo Verderio, che candidano rispettivamente a sindaco Francesco Manfredi e Danilo Villa.

“Il gruppo è scosso per quanto accaduto e quindi la decisione drastica è stata presa. Progetto Verderio continuerà comunque ad esserci e a stare al fianco dei cittadini che non si rispecchiano nella politica delle 2 liste rimaste in carica, continueremo il lavoro iniziato sul territorio con la promessa che fra 5 anni noi ci saremo e potremo dire la nostra su quanto fino ad ora non è stato detto e spiegato”.