Olgiate, Isa Trotta ha vinto il concorso pianistico Davide Biollo

Grande successo per la seconda edizione del concorso pianistico Davide Biollo

Una quarantina i partecipanti provenienti da tutta Italia: domenica pomeriggio le premiazioni a Villa Gola

OLGIATE – Isa Trotta ha vinto la seconda edizione del concorso nazionale pianistico Davide Biollo. La proclamazione è avvenuta domenica 19 maggio durante la cerimonia di premiazione della manifestazione culturale, promossa dall’associazione culturale Eugenio Nobili insieme all’assessorato alla Cultura del Comune di Olgiate e su impulso dei familiari, per ricordare la figura di Davide Biollo, olgiatese appassionato della musica e del bello, prematuramente scomparso nel maggio del 2020.

Il premio ha richiamato, anche questa volta, giovani musicisti di alto livello, dimostrandosi un vivaio per la scoperta e la valorizzazione di nuovi talenti del panorama musicale italiano. Ne è conferma la fatica provata dalla giuria, capitanata da Carlo Balzaretti, direttore del Conservatorio Giacomo Puccini di Gallarate, a determinare i vincitori di ogni singola categoria, trovandosi costretti, in più casi, ad attribuire un premio ex aequo.

Ben dodici i pianisti premiati che hanno potuto sfoggiare la propria bravura cimentandosi nell’esibizione del brano scelto per il concorso, disputato, come nella prima edizione, nell’incantevole cornice di Villa Gola.

La categoria A, riservata ai più piccoli (dagli 8 ai 12 anni) ha visto trionfare Giada Benelli, vincitrice anche del premio Bach, seguita da Agata De Francesco e Cecilia Tentorio.

Nella categoria B, riservata a ragazzi tra i 13 e i 17 anni, primo posto per Fuke Deng, seguito da due ex aequo attribuiti a Francesca Corneo ed Elena Molteni. Terzo posto per Emanuele Piovesan.

Infine, nella categoria C (18-25 anni) vittoria per Isa Trotta, seguita da due ex aequo con Gabriele Castelli e Livia Parravicini. Pari merito anche per il terzo posto, assegnato a Rebecca Abinti e Martino Detto.

Numeroso il pubblico che ha assistito al concerto: presenti per l’occasione i conti Gola, il sindaco di Olgiate Giovanni Battista Bernocco e il suo vice, nonché assessore alla Cultura Matteo Fratangeli, insieme alla consigliera comunale Giovanna Fumagalli, vedova di Davide Biollo, particolarmente emozionata e grata, come tutti i familiari presenti, per la bella atmosfera di condivisione e bellezza che il concorso ha saputo regalare anche questa volta.

Ben quaranta i partecipanti, suddivisi in tre categorie in base all’età, provenienti da tutta Italia, che hanno preso parte alle audizioni, tenute giovedì e sabato sempre a Villa Gola.

Ad anticipare il concorso, mercoledì sera, l’esibizione del vincitore della prima edizione del premio, Milan Slijepcevic. Il concorso, a cadenza biennale, dà ora appuntamento al 2026: “L’intenzione è quella di organizzare l’anno prossimo il concerto del vincitore di questa edizione del premio, così da mantenere viva l’attenzione sul concorso, lanciando allo stesso tempo la successiva edizione” anticipano gli organizzatori, soddisfatti e contenti per la bella manifestazione andata in scena anche questa volta a Olgiate.

GALLERIA FOTOGRAFICA (Si ringrazia per le foto Vincenzo Pennati)