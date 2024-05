Pallamano. Molteno, a Camerano gara decisiva per continuare a sognare la promozione

Dopo la sconfitta interna, i ragazzi di mister Gagliardi devono vincere per poter giocare Gara 3 e proseguire la cavalcata verso la promozione in Serie A Gold

MOLTENO – Dovrà essere la partita perfetta per il Salumificio Riva Molteno di mister Gagliardi se vorrà rientrare nei giochi della promozione in Serie A Gold.

Giovedì sera, il tabellone dei play off del campionato di Serie A Silver di pallamano, propone gara 2 delle semifinali, con Camerano che partirà con il vantaggio di 1-0, considerato il successo ottenuto, sabato scorso, al PalaSangiorgio.

I marchigiani sono galvanizzati, partono con il favore del pronostico e con la consapevolezza di aver giocato bene in quel di Molteno. Dal canto suo, Molteno dovrà giocarsi il tutto per tutto, per cercare di proseguire nel proprio cammino. Il Camerano ha due match ball a disposizione, infatti giovedì sera, in caso di sconfitta, potrà riprovarci in un altro match interno, che si giocherebbe sabato 25 maggio.

“I ragazzi sono motivati – spiega il ds Matteo Somaschini – e vogliono chiudere questa stagione, qualsiasi sarà l’esito del match, con la giusta cattiveria agonistica, cercando di giocare meglio rispetto a gara 1. Sono convinto che Camerano, a Molteno, abbia disputato la gara perfetta, trovando un Molteno decisamente sotto tono. Vogliamo riscattare la prestazione fornita al PalaSangiorgio. L’importante sarà vedere che la squadra scenderà in campo con le giuste motivazioni, anche perché nulla è ancora deciso. I ragazzi lo sanno, lo sappiamo tutti, ed il mister sta lavorando molto anche sotto l’aspetto mentale. Il Molteno ha dimostrato più volte di essere una grande squadra. E sono certo – conclude Somaschin – che giovedì sera vedremo il vero Molteno”.