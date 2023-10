12.35 – Incidente lungo la SS36 nella galleria San Martino direzione Nord

LECCO – Incidente poco dopo le 12.30 di oggi, venerdì, lungo la SS36 all’interno della galleria San Martino a Lecco, in direzione Nord. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: Polstrada, Vigili del Fuoco e ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello. Inizialmente allertati in codice rosso, i soccorritori una volta raggiunto il luogo del sinistro hanno appurato che la situazione era meno gravosa del previsto, con una sola persona rimasta ferita, una donna di 30 anni, trasportata all’ospedale in codice verde. Inevitabili le code e i rallentamenti per i mezzi diretti verso la Valtellina.