Arcao Oggiono. In tanti alla conferenza sul pittore Marco d’Oggiono

“Nuovi orientamenti di studio sul pittore oggionese”

Il relatore dell’incontro è stato Giovanni Morale

OGGIONO – L’Associazione Arcao con il patrocinio del Comune di Oggiono, ha organizzato una conferenza dal titolo “Nuovi orientamenti di studio sul pittore oggionese” tenuta dal relatore Giovanni Morale, vice direttore del Museo d’Arte “Gallerie d’Italia” di Milano. L’evento si è tenuto martedì 14 maggio.

“Il giudizio estetico nei confronti di un dipinto cambia con il cambiare delle mode e dei periodi storici: quello che resta e che va apprezzato è ciò che l’artista ci ha trasmesso e che ancora è vivo nelle sue opere in termini storico-culturali. Proprio per questo il giudizio e l’interesse per l’opera di Marco d’Oggiono sta cambiando nell’ultimo periodo. I nuovi studi hanno messo in luce gli spunti innovativi, in termini storico-culturali, che l’artista ha saputo trasmettere, e che rivalutano tutta la sua opera, anche all’interno della scuola leonardesca lombarda” spiega Giovanni Morale.

“Il relatore ha saputo catalizzare l’attenzione dei numerosi presenti per un’ora e mezza con la sua capacità di spiegare argomenti che, ai più, possono sembrare difficili e tediosi. Le esposizioni del Dott. Morale sono sempre così coinvolgenti perché, oltre alle competenze, trasmettono la passione per l’arte e l’amore per il suo territorio d’origine. Il lungo e sincero applauso finale ha mostrato quanto il pubblico abbia apprezzato la ‘lectio magistris'” concludono così i membri dell’Associazione Culturale Archeologica di Oggiono.