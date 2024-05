Tennis Serie B1. Il TC Lecco torna alla vittoria

Battuto il CT Bologna 5-1

Settimana prossima la trasferta a Messina

LECCO – Dopo lo scivolone di due settimane fa a Mesagne, il Tennis Club Lecco torna alla vittoria e mantiene l’imbattibilità sul campo di casa, grazie anche all’esordio del francese Luca Sanchez. I lariani hanno battuto il CT Bologna con un netto 5-1.

Come nel precedente turno casalingo, la sfida si è chiusa prima dell’inizio dei doppi. Se Tommaso Vola e Ottaviano Martini non hanno avuto problemi a battere i rispettivi avversari in due set, ben più difficili sono state le vittorie di Nicolò Consonni su Enrico Baldiserri e di Sanchez su Gianluca Di Nicola, con entrambi i match finiti al tie-break.

Nei doppi Vola e Cristian Giudici hano battuto Di Nicola e migliorati con un duplice 7-6, mentre Baldiserri e Peter Buldorini hanno portato a casa il punto “della bandiera” contro Martini e Sanchez, vincendo 10-8 al terzo set.

Settimana prossima i lecchesi saranno impegnati sul campo del Filari Tennis Messina, attualmente ancora a zero vittorie in classifica.

SERIE B1 –TC LECCO – CT BOLOGNA 5-1

3° giornata.

– MARTINI – Buldorini 6-4 6-2

– CONSONNI – Baldiserri 6-2 4-6 7-6

– VOLA – Migliorati 6-2 6-3

– SANCHEZ – Di Nicola 3-6 6-4 7-6

– VOLA/GIUDICI – Di Nicola/Migliorati 7-6 7-6

– Buldorini/Baldiserri – MARTINI/SANCHEZ 6-3 3-6 10-8