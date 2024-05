Oggiono, attesa per la gara finale del torneo di lettura “A colpi di libro”

Sfida tra la 2^D della scuola “Marco d’Oggiono” e la 2^B della scuola “Karol Wojtyla” di Bosisio

L’organizzazione del progetto e la gestione delle diverse gare sono state curate dall’Associazione “Il filo teatro” di Lecco

OGGIONO – Attesa la gara finale del torneo di lettura “A colpi di libro” che si svolgerà tra la 2^D della scuola secondaria di primo grado “Marco d’Oggiono” di Oggiono (nome squadra Lama Musicali) e la 2^B della scuola secondaria di primo grado “Karol Wojtyla” di Bosisio Parini (nome squadra Spacca Libri). La finale si svolgerà venerdì 24 maggio dalle ore 20 presso l’Auditorium – ex Aula Magla dell’Ics Marco d’Oggiono in Via Vittorio Veneto numero 1.

Con quest’ultima competizione si conclude l’iniziativa di promozione della lettura “A colpi di libro” che ha coinvolto le biblioteche e le scuole secondarie di primo grado dei Comuni di Bosisio Parini (con la scuola “Karol Wojtyla”), Costa Masnaga (con la scuola “Don Bosco”), Molteno (con la scuola “Alessandro Volta”) e Oggiono (con le scuole “Marco d’Oggiono” e “Massimiliano Kolbe”). Due classi seconde per ogni paese partecipante, in tutto otto classi che si sono incontrate/scontrate in una serie di gare di lettura, costituite da prove di conoscenza e destrezza ispirate ai libri letti dai ragazzi.

I libri messi in gioco nell’edizione 2023-2024 di “A colpi di libro” sono:

Lo spacciatore di fumetti di Pierdomenico Baccalario

Il mistero dell’orologio di Jorn Lier Horst

Cosa c’è al di là del mare di Natasha Farrant

Seven ghosts di Chris Priestley.

L’organizzazione del progetto e la gestione delle diverse gare sono state curate dall’Associazione “ilfiloTeatro” di Lecco, che ha lavorato in un clima di stretta collaborazione con i bibliotecari ed i docenti. L’iniziativa è stata supportata, oltre che dai Comuni dove hanno sede le scuole, anche dai comuni di Bulciago, Garbagnate Monastero, Nibionno, Rogeno e Sirone.