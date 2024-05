Bosisio. La Croce Verde e la Banca delle visite per la Giornata della prevenzione cardiovascolare

L’appuntamento è per sabato 1 giugno presso la sede di Croce Verde in via Cercè 6, Bosisio Parini, dalle 9 alle 18

BOSISIO PARINI – Dopo il successo della prima edizione del novembre scorso, Croce Verde

Bosisio, in collaborazione con Banca delle Visite, organizza la seconda Giornata della Prevenzione Cardiovascolare.

L’appuntamento è per sabato 1 giugno presso la sede di Croce Verde in via Cercè 6, Bosisio Parini, dalle 9:00 alle 18:00. Saranno eseguiti gratuitamente elettrocardiogrammi ai cittadini over 50 e comunque a quelli appartenenti alle fasce di popolazione più fragili. Gli esami saranno refertati da esperti cardiologi.

La prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti all’indirizzo mail prenotazioni@croceverdebosisio.org o tramite Whatsapp al numero 3332211947. A seguito della prenotazione, i responsabili di Croce Verde contatteranno i richiedenti per fissare gli orari di visita.

“A novembre siamo riusciti ad effettuare oltre 100 elettrocardiogrammi. Considerando il grande riscontro che il progetto ha ottenuto da parte dei cittadini, quest’anno abbiamo deciso di allargare la possibilità di partecipare alla giornata anche a soggetti più giovani ma comunque di età superiore ai 50 anni – dice il presidente di Croce Verde, Filippo Buraschi -. Per questo contiamo di raddoppiare il numero degli esami volti e refertati”.

QUI la locandina.