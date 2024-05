Giovani Democratici. La scuola di formazione prosegue sul tema del Comune

Il prossimo appuntamento è per martedì 14 maggio alle ore 20.45

OGGIONO – Prosegue la scuola di formazione per giovani amministratori dal titolo “Amministratori di Futuro: partecipazione, politica e impegno” a cura dei Giovani Democratici di Lecco in collaborazione con UGS Lecco.

L’appuntamento, dal titolo “Come funziona il Comune? La casa dei cittadini: esperienze amministrative a confronto“, riunirà giovani provenienti da tutta la provincia per una serata di formazione e condivisione. La serata vedrà la partecipazione di Laura Bartesaghi, consigliera del Comune di Annone e Paolo Lanfranchi, sindaco di Dolzago. L’appuntamento è per martedì 14 maggio alle ore 20.45 ad Oggiono in Piazza Garibaldi numero 14.

La serata porrà al centro il ruolo fondamentale del Comune consentendo, attraverso momenti di dialogo e condivisione di esperienze amministrative dirette, di giungere ad una formazione sulla macchina comunale e gli strumenti amministrativi ad essa.

“È questa la serata in cui si entrerà nel vivo della scuola di formazione, avendo la possibilità di dialogare con Laura Bartesaghi e Paolo Lanfranchi, amministratori in carica dei rispettivi comuni – continua Nicolò Paindelli, responsabile Enti locali GD Lecco e consigliere del Comune di Lecco – sposteremo così l’attenzione su temi strettamente amministrativi cercando di giungere ad una conoscenza diretta del funzionamento delle istituzioni, degli organi comunali e degli strumenti propri dell’amministrazione, stimolando le nuove generazioni ad una vita politica attiva ma soprattutto consapevole”.

“La serata vuole proporsi infatti come momento formativo e di riflessione sul ruolo del Comune e sulla partecipazione attiva; pilastri fondamentali della Democrazia. In un momento in cui la democrazia partecipativa è sempre più importante, il ruolo del Comune diventa cruciale per la nostra società, in quanto espressione diretta di partecipazione politica. I Giovani Democratici ritengono per questo fondamentale confrontarsi sul tema attraverso un momento di formazione utile a chi vorrà impegnarsi garantendo l’importante vita democratica dei nostri Comuni” conclude così Nicolò Paindelli.

Per registrarsi compilare il form: https://forms.gle/yPRoAoR1XJ9a9gTp8