Merate. Urtata da un’auto sulle strisce pedonali, soccorsa una 45enne

L’incidente questa mattina in via Fratelli Cernuschi

L’auto che sopraggiungeva si sarebbe fermata per lasciare passare la donna ma è stata tamponata da un furgoncino, finendo per urtarla

MERATE – Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze questa mattina i via Fratelli Cernuschi a Merate: una donna di 45 anni è stata urtata da un’auto, a sua volta tamponata da un furgoncino, mentre stava attraversando le strisce pedonali. E’ successo intorno alle 8.20.



Stando a quanto è stato possibile ricostruire, la donna era appena uscita di casa e stava attraversando le strisce pedonali. Un’auto scuola guida che sopraggiungeva si è fermata per lasciarla passare ma sarebbe stata tamponata da un furgoncino che invece non avrebbe frenato per tempo: nell’urto, l’auto davanti sarebbe così stata sbalzata in avanti finendo per investire la donna che stava attraversando.

In posto in codice giallo si è portata un’ambulanza della Croce Bianca di Merate: soccorsi in condizioni non gravi la donna, 45 anni, e l’istruttore di guida di 51. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice verde per accertamenti.

Presente anche la Polizia Locale per i rilievi del caso. Per consentire i soccorsi la strada è stata temporaneamente chiusa da Viale Verdi fino all’intersezione con via Agnesi.