Barzanò. Il disegnatore Claudio Villa ospite nella giornata dedicata al fumetto

Copertinista e disegnatore di Tex, creatore grafico e disegnatore di Dylan Dog

L’incontro sarà guidato da Gabriele Ferrero, storico del fumetto

BARZANO’ – La Commissione Cultura del Comune di Barzanò organizza all’interno della Canonica romanica di San Salvatore una giornata dedicata al fumetto con un’ospite d’eccezione, il fumettista Claudio Villa, celebre copertinista e disegnatore di Tex, creatore grafico e disegnatore di Dylan Dog. L’incontro, dal titolo “I volti di un maestro: da Dylan Dog a Tex“, è in programma per sabato 11 maggio alle ore 16 e sarà guidato da Gabriele Ferrero, storico del fumetto. La giornata inizia alle ore 11 con una mostra in cui saranno esposte tavole, copertine e albi originali, affiancata da una mostra mercato del fumetto usato e da collezione.

Claudio Villa, nato a Lomazzo il 31 ottobre del 1959, dopo aver frequentato il liceo artistico inizia a lavorare nel campo dei fumetti, grazie allo studio di Franco Bignotti. Per le edizioni Lug di Lione disegna la serie “Enguerrand et Nadine” e “Gun Gallon”. Negli anni Ottanta approda alla Sergio Bonelli Editore e viene aggiunto allo staff di Martin Mystère. Dopo quattro episodi viene chiamato a disegnare il personaggio più famoso della casa editrice milanese: Tex. Nel 1986 la casa editrice gli affida lo studio dell’immagine di un nuovo personaggio ideato da Tiziano Sclavi: Dylan Dog.

Claudio Villa ricoprirà anche il ruolo di copertinista ufficiale della serie fino al numero 41. Successivamente l’editore milanese gli affiderà anche l’ideazione grafica di un altro personaggio: Nick Raider ideato da Claudio Nizzi e uscito nel 1988. Illustra anche numerose cover per le edizioni estere dei fumetti bonelliani e realizza la breve storia “Sessanta giorni a Palermo”, incentrata sugli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino.

Il 2006 lo vede disegnare, su testi di Tito Faraci, un albo di Devil e Capitan America per la Marvel/Panini Comics. Nel 2007 è anche il copertinista dei volumi della Collezione Storica a Colori di Tex, pubblicata in collaborazione con la Repubblica. All’edizione 2019 di Lucca Comics debutta finalmente “Tex l’insorabile”, il tanto atteso “Texone” da lui disegnato, che arriva poi in edicola nella sua edizione più classica a febbraio dell’anno successivo.

La giornata sarà anche occasione per visitare la Canonica di San Salvatore affrescata, una delle rare testimonianze dell’architettura romanica presente in Brianza, impreziosita da una cupola completamente affrescata, risalente al XII secolo.