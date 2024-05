Calcio. Gli esordienti della Casatese vincono il torneo ‘Insieme al Monza’

Primo grande trionfo per i 2011 della Casatese

I biancorossi conquistano il torneo giovanile delle squadre affiliate al Monza

CASATENOVO – Un bel successo quello dei giovani esordienti, classe 2011, della Casatese che si sono aggiudicati con merito il torneo organizzato dal Monza Calcio. La competizione “Insieme al Monza” si è svolta nella suggestiva cornice di Spiaggia Romea in provincia di Ferrara dal 10 al 12 maggio e ha visto partecipare ben 28 squadre affiliate alla formazione lombarda provenienti da tutta Italia.

La giovane Casatese guidata dagli allenatori Simone Saorin e Josè Guadagnolo ha così conquistato la vittoria sul campo dopo aver dominato il proprio girone e dato prova che la società lecchese sta puntando sui giovani che saranno linfa vitale per la prima squadra che attualmente milita in Serie D.

Inoltre, la fusione in corso col Merate permetterà di allestire un ampio settore giovanile su cui appunto fare affidamento per le prossime stagioni. Perciò, bisogna vedere questo successo come un primo e lungimirante passo verso il futuro.