Serie D. La Casatese perde 1-0 contro il Crema

La Casatese sconfitta nell’ultima gara di campionato con il Crema: decisivo il gol di Lavaglio al 68′

I biancorossi chiudono la stagione all’11^ posto in Serie D

CASATENOVO – Nell’ultimo turno del campionato di Serie D, la Casatese incassa una sconfitta di misura contro il Crema 1908. La formazione ospite pur sapendo che avrebbe partecipato ai play-out di categoria ha messo in campo maggiore grinta e trovato il gol vittoria al 23′ del secondo tempo con Lavaglio.

Il team manager, Danilo Didoni, commenta la stagione dei suoi e la partita odierna: “Oggi avevamo 14 infortunati e abbiamo messo in campo praticamente mezza primavera. Abbiamo terminato una stagione che è stata lunga e faticosa finendo a metà classifica, ora ci concreteremo a preparare la squadra che verrà”.

“Stiamo, infatti, facendo la fusione col Merate – ex Brianza Olginatese – per allestire delle nuove squadre sia di allievi che di giovanissimi a partire dalla prossima stagione. Per la prima squadra non dovrebbero cambiare le cose, è un progetto d’insieme per il futuro”.